Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Αγγλία η υπόθεση του Ραχίμ Στέρλινγκ, ο οποίος φέρεται να ενεπλάκη σε περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης σε κεντρικό οδικό άξονα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει όχημα που αποδίδεται στον 31χρονο εξτρέμ να πραγματοποιεί απότομες αλλαγές λωρίδας με μεγάλη ταχύτητα, λίγα λεπτά πριν από τροχαίο συμβάν.

Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ποδοσφαιριστή, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για υποψίες οδήγησης υπό την επήρεια ουσιών, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής επίσημα πορίσματα ή τελικά συμπεράσματα από τις αρμόδιες αρχές.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και αναμένονται οι επίσημες τοποθετήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών, καθώς και τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας που θα ξεκαθαρίσουν το ακριβές πλαίσιο του περιστατικού.