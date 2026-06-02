Ένα ακόμη αποτρόπαιο έγκλημα στην Καλαμάτα συγκλονίζει το πανελλήνιο, καθώς ένας 41χρονος δολοφόνησε τη σύζυγό του, μητέρα δύο παιδιών, καταφέροντάς της 45 μαχαιριές μέσα στο σπίτι τους.

Η νέα γυναικοκτονία έχει προκαλέσει σοκ, καθώς το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας 6 και 10 ετών, βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα σε λίγα λεπτά από τα πολλαπλά χτυπήματα του συζύγου της.

Ο πατέρας του δράστη μίλησε στην εκπομπή Live News, δηλώνοντας πως δεν είχε αντιληφθεί τίποτα που να προμήνυε την τραγωδία. «Ο γιος μου έχασε τα πάντα. Και σπίτια και τη δουλειά του και τα πάντα. Δεν ήξερα τίποτα. Την Κυριακή το πρωί που έγινε ήταν να πάω τα εγγόνια μου στα παπάκια στη Μεγαλόπολη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πάνω στα νεύρα του, κάτι ήρθε, κάτι είδε… ούτε ξέρω κι εγώ», πρόσθεσε ο πατέρας του 41χρονου, επισημαίνοντας ότι δεν είχε καταλάβει τίποτα που να δείχνει πως θα συνέβαινε ένα τέτοιο έγκλημα. Όπως είπε, προσπάθησε να δει τα εγγόνια του στο νοσοκομείο, όμως δεν του επετράπη η πρόσβαση. «Εγγόνια μου είναι. Γιατί να μην τα θέλω», τόνισε.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το φονικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής 31 Μαΐου 2026. Οι γείτονες άκουσαν τη γυναίκα να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, βρήκαν τη 39χρονη νεκρή και κατακρεουργημένη μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Η γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα. Τα δύο παιδιά της κοιμούνταν στο διπλανό δωμάτιο, χωρίς να έχουν αντιληφθεί τι είχε συμβεί. Ο 41χρονος, γεμάτος αίματα, άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς.

Αρχικά προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του αυτοτραυματίστηκε και ότι εκείνη προσπάθησε να τον σκοτώσει. Ωστόσο, υπό το βάρος των ιατροδικαστικών στοιχείων, ομολόγησε τελικά την πράξη του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα αναζητούσε εργασία και προσπαθούσε να απομακρυνθεί από τον άνδρα της, με τον οποίο είχαν σημειωθεί και στο παρελθόν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Αυτή τη φορά, όμως, η κατάληξη ήταν μοιραία.

Η καταγγελία στην αστυνομία λίγες ημέρες πριν

Όπως προκύπτει, τέσσερις ημέρες πριν τη δολοφονία, γείτονες είχαν καλέσει την αστυνομία μετά από έντονες φωνές και κραυγές που ακούγονταν από το διαμέρισμα του ζευγαριού. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί από ποια πολυκατοικία προέρχονταν οι ήχοι.

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε στο newsit.gr: «Κάλεσα την Πέμπτη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα την αστυνομία. Ακούσαμε έντονες κραυγές και μια γυναίκα να εκλιπαρεί για βοήθεια. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε από πού προέρχονταν οι φωνές. Ενημέρωσα το κέντρο πως κάτι σοβαρό συμβαίνει, μια γυναίκα ουρλιάζει και ζητά βοήθεια απεγνωσμένα, ίσως πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ήρθε η αστυνομία, έψαξε, αλλά τότε επικρατούσε σιωπή».