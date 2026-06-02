Νέα στοιχεία και μαρτυρίες που έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα προκαλούν σοκ και αποτροπιασμό. Συγγενείς, φίλοι και γείτονες του ζευγαριού περιγράφουν ένα σκηνικό έντασης και φόβου που, όπως φαίνεται, προηγήθηκε της δολοφονίας της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών από τον 41χρονο σύζυγό της.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα της έρευνας, ο καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του τα ξημερώματα της Κυριακής και στη συνέχεια επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές, προσπαθώντας να παρουσιάσει το έγκλημα είτε ως αυτοκτονία είτε ως πράξη άμυνας.

Οι μαρτυρίες για μια σχέση γεμάτη εντάσεις – Ντοκουμέντα

Φίλη της 39χρονης, η οποία τη γνώριζε από κοινές δραστηριότητες, περιέγραψε μια γυναίκα ήρεμη και χαμηλών τόνων που αναζητούσε εργασία και προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της.

Όπως ανέφερε, ο 41χρονος ήταν ιδιαίτερα ζηλότυπος και συχνά προσπαθούσε να περιορίσει τις κοινωνικές της δραστηριότητες, ακόμη και τη συμμετοχή της σε μαθήματα χορού. Η 39χρονη είχε χάσει και τους δύο γονείς της και μοναδικό στενό συγγενικό της πρόσωπο ήταν η αδελφή της.

Η καταγγελία που προηγήθηκε του εγκλήματος

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι αποκαλύψεις φίλων της γυναίκας, οι οποίοι είχαν απευθυνθεί στις Αρχές μήνες πριν, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλειά της. Σύμφωνα με μαρτυρία φίλης της, η ίδια η 39χρονη είχε εκμυστηρευτεί στην παρέα της ότι αν κάποια ημέρα εξαφανιζόταν ή δεν έδινε σημεία ζωής, θα έπρεπε να ανησυχήσουν. Όταν μια μέρα δεν απαντούσε στα τηλέφωνα και δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη συνάντηση, οι φίλοι της ειδοποίησαν την Αστυνομία. Αστυνομικοί επισκέφθηκαν το σπίτι, ωστόσο η γυναίκα φέρεται να αρνήθηκε ότι αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα, πιθανότατα λόγω φόβου. Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει πως στη συνέχεια δέχθηκε τηλεφώνημα από τον 41χρονο, ο οποίος την επέπληξε για την παρέμβασή της και την απείλησε με νομικές ενέργειες. Μάλιστα, η 39χρονη της είχε ζητήσει να δικαιολογήσει την κλήση στην Αστυνομία ως ανησυχία για πιθανό τροχαίο ατύχημα και όχι ως αναφορά σε περιστατικά βίας.

Ο 41χρονος είχε φτιάξει προφίλ στο Instagram για να παρακολουθεί την 39χρονη

Το μεσημέρι της Τρίτης, ο καθ’ ομολογίαν δράστης οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Αν και αρχικά επιχείρησε να εμφανίσει το έγκλημα ως αυτοκτονία και στη συνέχεια ως μία πράξη που έκανε σε κατάσταση άμυνας, τα στοιχεία της έρευνας άρχισαν να ξεσκεπάζουν την αλήθεια.

Το χρονικό

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής, όταν γείτονες άκουσαν τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, βρήκαν τη 39χρονη νεκρή στην κρεβατοκάμαρα, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Στο σπίτι βρισκόταν και ο 41χρονος, ο οποίος έφερε ίχνη αίματος.

Στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν οι δύο ανήλικες κόρες του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, χωρίς να έχουν αντιληφθεί –τουλάχιστον σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία– όσα συνέβησαν.

Πώς οι κόρες του ζευγαριού δεν ξύπνησαν την ώρα που ο 41χρονος σκότωνε τη μητέρα τους

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα δύο παιδιά να είχαν λάβει ουσίες που τα κράτησαν σε βαθύ ύπνο κατά τη διάρκεια του εγκλήματος.

Στο σπίτι εντοπίστηκαν ηρεμιστικά σκευάσματα και έχει ήδη διαταχθεί η διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα ανήλικα είχαν λάβει κάποια φαρμακευτική ουσία.

Η προσπάθεια του 41χρονου να αποπροσανατολίσει τις Αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος επιχείρησε αρχικά να παρουσιάσει τον θάνατο της συζύγου του ως αυτοτραυματισμό. Ισχυρίστηκε ότι η ίδια κρατούσε το μαχαίρι και ότι είχε στραφεί εναντίον του.

Ωστόσο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας φέρονται να κατέρριψαν τους ισχυρισμούς του, οδηγώντας τελικά στην ομολογία του.

Κάτοικοι της περιοχής και άτομα από το περιβάλλον του ζευγαριού κάνουν λόγο για συνεχείς καβγάδες και έντονα περιστατικά ζήλιας το τελευταίο διάστημα, ενώ λίγες ημέρες πριν το έγκλημα είχε υπάρξει και νέα κλήση στην Αστυνομία έπειτα από έντονο επεισόδιο στο σπίτι.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος για την προσπάθειά του 41χρονου να αποπροσανατολίσει τις Αρχές

Την περασμένη Πέμπτη, μετά από ακόμα έναν άγριο καυγά, γείτονας ειδοποίησε την Αστυνομία. Όταν όμως έφτασε το περιπολικό, το επεισόδιο είχε λήξει και η γυναίκα δεν θέλησε να κάνει καταγγελία. Κράτησε το στόμα της κλειστό κι αυτό όπως αποδείχθηκε της στοίχισε τη ζωή.

Λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί, η 39χρονη είχε πάει τα παιδιά της σε παιδότοπο. Έδειχνε χαμένη στις σκέψεις της σύμφωνα με άτομα που την είδαν. Αναστατωμένη κατά διαστήματα, με το κινητό τηλέφωνο διαρκώς στα χέρια της.

Ο πατέρας του δράστη στο Live News

Η πλευρά του καθ’ ομολογίαν δράστη υποστηρίζει πως ακόμα δεν έχουν αποκαλυφθεί όλα τα στοιχεία που ώθησαν τον 41χρονο στο έγκλημα.

Ο πατέρας του δράστη είπε στην εκπομπή: «Ο γιος μου έχασε τα πάντα. Και σπίτια και τη δουλειά του και τα πάντα όλα. Δεν ήξερα τίποτα. Κάτι είδε, κάτι ή… ούτε ξέρω κι εγώ. Πήγα εγώ χθες στο νοσοκομείο. Δεν τα είδα(τα παιδιά), δεν με αφήσανε. Εγγόνια είναι, γιατί να μην τα θέλω; Εντάξει, δόξα τω Θεώ, παίρνω καλή σύνταξη, που ήμουνα οδηγός».

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα διαρκώς στα δύο παιδιά της 39χρονης που παραμένουν σε νοσοκομείο. Ο πατέρας τους, τα καταδίκασε πριν από σχεδόν δύο 24ωρα να μεγαλώσουν ορφανά από μητέρα, με τραύματα στην ψυχή τους που είναι αμφίβολο αν και πότε θα επουλωθούν.