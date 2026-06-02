Επειτα από μία κινηματογραφική σεζόν χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, δύο νέες ταινίες τρόμου κατάφεραν να ταράξουν να νερά και να γίνουν πόλος έλξης των θεατών στις σκοτεινές αίθουσες. Πρόκειται για τα φιλμ «Obsession» και «Backrooms», αμφότερα αποτέλεσμα της δημιουργικής ανησυχίας νεαρών σκηνοθετών που μεταπηδούν στη μεγάλη οθόνη από το YouTube και από την πρεμιέρα τους κιόλας σάρωσαν στο Box Office.

Το «Backrooms» είχε έσοδα 82 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση ταινίας τρόμου τις πρώτες ημέρες της κυκλοφορίας της. Ο δε σκηνοθέτης της, μόλις 20 ετών, έγινε ο νεαρότερος σκηνοθέτης στην ιστορίας που κατέκτησε την πρώτη θέση στο Box Office. Αντίστοιχα, το «Obsession» του Κάρι Μπάρκερ συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Η ταινία έχτισε τη φήμη της από στόμα σε στόμα, ανάμεσα στο νεανικό κυρίως κοινό. Πλέον μετράει εισπράξεις άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων στους αμερικανικούς κινηματογράφους.

Τα δύο αυτά φιλμ, αν και γυρίστηκαν με ελάχιστο προϋπολογισμό, ξεπέρασαν κατά πολύ τις επιδόσεις του «Mandalorian and Grogu», της πρώτης ταινίας από το σύμπαν του «Πολέμου των άστρων» ύστερα από επτά χρόνια που για πολλούς θα ήταν μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο δεύτερο Σαββατοκύριακο της κυκλοφορίας της, με τα 25 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεών της, κατέλαβε την τρίτη θέση πίσω από τα «Obsession» και «Backrooms».

Τα δύο φιλμ τρόμου προσέλκυσαν στα αμερικανικά σινεμά πλήθος νεαρών θεατών. Εκείνο το κοινό δηλαδή που υποτίθεται ότι έχει γυρίσει την πλάτη του στη μεγάλη οθόνη αλλά αγαπάει το YouΤube. Οι νεαροί αυτοί θεατές, συνδέθηκαν με τους δημιουργούς των ταινιών στους διαδρόμους των ψηφιακών καναλιών της πλατφόρμας, αφού όπως επισήμανε κι ο Κέιν Πάρσονς, το YouTube αποτελεί πολιτιστικό σημείο αναφοράς για τη γενιά του. Και πώς θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά, όταν αυτό του επέτρεψε να καλλιεργήσει τη δημιουργική του ευαισθησία;

Ο ίδιος ξεκίνησε να πειραματίζεται με τη φόρμα ανεβάζοντας τα βίντεο του «The Backrooms (Found Footage)» στο κανάλι του «Kane Pixels» καταφέρνοντας να γίνει viral σε ηλικία μόλις 16 ετών, πριν τους δώσει τη μορφή διαδικτυακής σειράς με τη χρήση οπτικών εφέ. Ο εντυπωσιακός κόσμος που έχτισε, οδήγησε την εταιρεία παραγωγής Α24 στην κινηματογραφική προσαρμογή της με πρωταγωνιστές τους υποψήφιους για Οσκαρ ηθοποιούς Τσιούετελ Eτζιόφορ και Ρενάτε Ρέινσβε.