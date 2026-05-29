Μπορούν επτά λεπτά να «απλωθούν» σε διάρκεια όση μιας κινηματογραφικής ταινίας; Στην πρόκληση αυτή θα επιχειρήσει να ανταποκριθεί ο Ρομέν Γαβράς καθώς θα μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη θεαματική ληστεία που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο του Λούβρου, το πρωί της 19ης Οκτωβρίου, με λεία οκτώ κοσμήματα του στέμματος αξίας περίπου 100 εκατ. δολαρίων, τα οποία και παραμένουν άφαντα.

Η ταινία θα βασιστεί στην εξονυχιστική έρευνα που κατέγραψαν σε βιβλίο τρεις αστυνομικοί συντάκτες: ο Ζαν – Μισέλ Ντεκιζί από την εφημερίδα «Le Monde», o Ζερεμί Φαμ – Λε από τη «Le Parisien» και o Νικολά Τορέν από το «Paris Match» και υπό τον τίτλο «Χτύπημα στο Λούβρο» (εκδ. Flammarion), κυκλοφόρησε την Τετάρτη. Στις σελίδες του καταγράφεται στιγμή προς στιγμή η δράση των τεσσάρων μασκοφόρων που προσέγγισαν την μπαλκονόπορτα του πρώτου ορόφου του μουσείου, στο επίπεδο της αίθουσας Απόλλων, με τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος και πτυσσόμενης σκάλας. Εσπασαν το τζάμι, ενώ το μουσείο βρισκόταν εν λειτουργία, και εν συνεχεία με τροχό κοπής παραβίασαν τις προθήκες για να αφαιρέσουν τα κοσμήματα. Για τη σύνθεση του πονήματος που αφορά στη «ληστεία του αιώνα», όπως χαρακτηρίστηκε διεθνώς, οι συγγραφείς βασίστηκαν σε έγγραφα και πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία.

Τα δικαιώματα της κινηματογραφικής μεταφοράς απέκτησε η εταιρεία παραγωγής Iconoclast πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται και ντοκιμαντέρ από βρετανική παραγωγή.

Γυρίσματα το 2027

Ο γιος του Κώστα Γαβρά, επίσης κινηματογραφικός σκηνοθέτης, Ρομέν, στην παρούσα φάση συνεργάζεται με τον κορυφαίο γάλλο μοντέρ και σεναριογράφο, ευρέως γνωστό από τις ταινίες «Βόρειο οχυρό» και «Ερωτας τρελός», Σιμόν Ζακέ και τον καταξιωμένο συγγραφέα και σεναριογράφο που βρίσκεται πίσω από το δημοφιλές βιβλίο, το οποίο μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο, «Ο έρωτας είναι υπερτιμημένος», Μουράντ Ουίντερ. Ο τίτλος της ταινίας, ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστός, όπως επίσης τα ονόματα των ηθοποιών που θα συμμετέχουν και φυσικά η ημερομηνία της πρεμιέρας. Οι πρώτες αναφορές στον διεθνή Τύπο κάνουν λόγο για έναρξη των γυρισμάτων εντός του 2027 και προβολή της ταινίας το 2028.