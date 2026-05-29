Με αστείρευτο κέφι, χαρά και νοσταλγία πραγματοποιήθηκε χθες, το 13ο Φεστιβάλ Τρίτης Ηλικίας των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης του Δήμου Πειραιά, με θέμα: «Σαν παλιό σινεμά», μετατρέποντας το κατάμεστο Βεάκειο Θέατρο σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, χορού και αισιοδοξίας.

Η ξεχωριστή αυτή εκδήλωση, που αποτελεί πλέον θεσμό για την πόλη, «ταξίδεψε» το κοινό σε αγαπημένες εποχές του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Με χιούμορ και θεατρικότητα τα μέλη των Κέντρων παρουσίασαν θεατρικά σκετς εμπνευσμένα από τον ελληνικό κινηματογράφο, χαρίζοντας άφθονο γέλιο, αλλά και στιγμές συγκίνησης, αναδεικνύοντας το ταλέντο και τη δημιουργικότητά τους.

Ιδιαίτερη «νότα» στην εκδήλωση έδωσαν τα χορωδιακά σχήματα των Κέντρων Αγάπης, τα οποία ερμήνευσαν αγαπημένα τραγούδια από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, ενώ τα χορευτικά δρώμενα που παρουσιάστηκαν επί σκηνής ενθουσίασαν τους θεατές.

Τη βραδιά απογείωσε η αγαπημένη ερμηνεύτρια Νάσια Κονιτοπούλου, η οποία μαζί με την ορχήστρα της ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους, με ένα μουσικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, κέφι και αγαπημένα τραγούδια της ελληνικής μουσικής παράδοσης.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε ο γνωστός ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια είχε η Γιώτα Τζουάνη.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε:

«Το Φεστιβάλ Τρίτης Ηλικίας των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης του Δήμου Πειραιά αποτελεί έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερα αγαπητό θεσμό, που κάθε χρόνο μάς υπενθυμίζει τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής, της δημιουργικότητας και της προσφοράς των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης μας. Η εκδήλωση με θέμα “Σαν παλιό σινεμά” γέμισε το Βεάκειο Θέατρο με εικόνες, μουσικές και συναισθήματα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα χαράς και συγκίνησης. Τα μέλη των Κέντρων, μέσα από θεατρικά σκετς, χορωδίες και χορευτικά δρώμενα, ανέδειξαν για ακόμη μία φορά το ταλέντο, το μεράκι και τη ζωντάνια τους. Θα ήθελα να συγχαρώ την αρμόδια Αντιδήμαρχο Αντωνία Καρακατσάνη και όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης για την όμορφη αυτή διοργάνωση, καθώς και κάθε συμμετέχοντα που συνέβαλε σε αυτή τη γιορτή πολιτισμού, χαράς και αισιοδοξίας για την πόλη μας».

Η Αντιδήμαρχος των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης Αντωνία Καρακατσάνη, δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια υποδεχθήκαμε το «13ο Φεστιβάλ Τρίτης Ηλικίας» των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης του Δήμου μας. Οι υπέροχοι άνθρωποι των ΚΑΠΗ, μας απέδειξαν ότι η χαρά της ζωής είναι τρόπος να πορεύεσαι και να μοιράζεσαι. Μέσα από τη μουσική, τον χορό και τα θεατρικά σκετς, μας απέδειξαν ότι η δημιουργικότητα, η κοινωνική προσφορά και το χαμόγελο δεν έχουν ηλικία. Ως Δημοτική Αρχή είμαστε δίπλα τους κάθε μέρα, με σεβασμό και έμπρακτη στήριξη. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες!».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο Βουλευτής Α΄ Πειραιώς και Νήσων Νίκος Βλαχάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής για θέματα Κέντρων Logistics και Διαχείρισης Κρίσεων Λεωνίδας Μανωλάκος, οι Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Καρύδης, Παναγιώτης Ρέππας, Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου και Αντώνης Μοραντζής, η Πρόεδρος της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας Παναγιώτα Θειακούλη – Βοϊδονικόλα, Κοινοτικοί Σύμβουλοι, ο σύμβουλος του Δημάρχου Βασίλης Καραγιάννης και πλήθος κόσμου.