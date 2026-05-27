Κάποιοι ψάχνουν απαντήσεις στο παρελθόν και άλλοι έρχονται αντιμέτωποι με αλήθειες που δεν μπορούν πλέον να αγνοήσουν. Στο αποψινό επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς», οι εντάσεις κορυφώνονται μέσα σε οικογένειες και σχέσεις που μοιάζουν έτοιμες να διαλυθούν.

Αναλυτικά όσα θα συμβούν στις 23:00…

Η Αλεξάνδρα δεν μπορεί να διαχειριστεί την αποκάλυψη ότι η Χριστιάνα κι ο Σήφης είχαν επαφές και ο Παυλής αναλαμβάνει να ψάξει το παλιό κινητό μήπως βρει περισσότερα στοιχεία. Η Άννα μιλάει στη Βασιλική για την αλλόκοτη συμπεριφορά του Στάθη κι εκείνη παραξενεύεται. Ο Μανώλης αποφασίζει να μην πάρει τον νόμο στα χέρια του και προσπαθεί να νουθετήσει τη γυναίκα που δέχεται κακοποίηση. Ο Παρασκευάς πείθει τον Λυκούργο και τη Χάιδω να κάνουν τραπέζι στον Μιχάλη και την Ισμήνη, αλλά το δείπνο καταλήγει σε φιάσκο, με τους δυο τους να μαλώνουν ξανά. Ο Κωνσταντίνος πιέζει την Ισμήνη να προχωρήσουν σε συναινετικό διαζύγιο και να οριστεί η συνεπιμέλεια. Ο Λεωνίδας κάνει μια προσπάθεια να μαλακώσει την Αναστασία, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ο ντετέκτιβ φωτογραφίζει τη Χριστιάνα και τον Αντώνη να μπαίνουν στο διαμέρισμα που νοικιάζει κι όλοι θεωρούν ότι τρέχει κάτι ερωτικό μεταξύ τους. Ο Λυκούργος κι η Χάιδω μαλώνουν, με αποτέλεσμα εκείνη να μαζέψει τα πράγματά της και να φύγει από το σπίτι.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA