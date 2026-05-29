Η καθημερινή ζωή στην Ελλάδα έχει πολλές αποχρώσεις. Και καμία δεν θα μείνει ασχολίαστη!

Το «Markos by Night» παρουσιάζει το Σάββατο 30 Μαΐου στις 22:00 στο MEGA την επιθεώρηση «50 Αποχρώσεις to Greece» που έρχεται να θυμίσει ότι όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, η ανάγκη για γέλιο παραμένει η ίδια. Από το φιλότιμο και τη φιλοξενία μέχρι τα «πρέπει» και τους περιορισμούς της πεζής πραγματικότητας, ο Μάρκος Σεφερλής μας καλεί να τσαλακώσουμε την εικόνα μας και επιβεβαιώνει ότι η σωστή ατάκα τη σωστή στιγμή μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

Η δράση ξεκινά με το «στενό μαρκάρισμα» των ευρωπαίων ηγετών στην κυβέρνηση και φτάνει στις σουρεάλ διενέξεις στο σούπερ μάρκετ. Ακολουθούν τα προσωπικά δράματα των σωμάτων ασφαλείας και το «greek καμάκι» κάτω από τον ήλιο των Κυκλάδων. Πρόσωπα της επικαιρότητας, οικογενειακές εντάσεις, καλοκαιρινές εμμονές, σχέσεις που δοκιμάζονται· τίποτα δεν ξεφεύγει από το «σκανάρισμα» του ακούραστου performer.

«Μ’ αυτό το χιούμορ θα προσπαθήσουμε να γελάσουμε και να ξεχαστούμε απ’ όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Και να φύγουμε με χαμόγελο κι αισιοδοξία, πιστεύοντας ότι τα καλύτερα έρχονται», γράφει ο Μάρκος Σεφερλής στο σκηνοθετικό του σημείωμα.

Το «50 Αποχρώσεις to Greece» αποτελεί μια σατιρική «ακτινογραφία» της χώρας μας και φωτίζει όλες εκείνες τις πλευρές που την καθιστούν ταυτόχρονα παράδοξη, γνώριμη και τελικά μοναδική.

«Markos by Night», μια τηλεοπτική εμπειρία με ξεκάθαρο θεατρικό παλμό!

Πρωταγωνιστούν:

Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Θοδωρής Ρωμανίδης, Στέλιος Κρητικός, Γιάννης Ζουμπαντής, Αρετή Ζαχαριάδου, Θοδωρής Κατσικαλούδης

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Κείμενα & Στίχοι τραγουδιών: Μάρκος Σεφερλής – Στέλιος Παπαδόπουλος

