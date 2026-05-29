Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, προκαλώντας νέο κύμα συζητήσεων γύρω από την πιθανότητα ύπαρξης εξωγήινης ζωής. Η αφορμή δόθηκε από την εμφάνισή του στο τρέιλερ της ταινίας «Disclosure Day», όπου τα αινιγματικά του σχόλια κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού.

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο διάσημος σκηνοθέτης εμφανίζεται να μιλά στην κάμερα, δηλώνοντας: «Είναι πολύ πιο πιθανό τώρα από ό,τι όταν έκανα τις “Στενές Επαφές” να πιστέψω πραγματικά ότι δεν είμαστε ο μόνος νοήμων πολιτισμός στο σύμπαν».

Η φράση αυτή προκάλεσε έντονη διαδικτυακή συζήτηση, με πολλούς να θεωρούν ότι ο Σπίλμπεργκ υπαινίσσεται μια πιο προσωπική πεποίθηση για την ύπαρξη ζωής πέρα από τη Γη.

Steven Spielberg stuns fans by suggesting ‘close encounters’ with aliens in new film trailer https://t.co/EQF8h5XsX2 pic.twitter.com/NGIawvvcg3 — Page Six (@PageSix) May 28, 2026

Ο σκηνοθέτης, γνωστός για το σταθερό ενδιαφέρον του για την επιστημονική φαντασία, φαίνεται πως επιστρέφει στο είδος που καθόρισε την καριέρα του, αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον για τα μυστήρια του διαστήματος.

Σύμφωνα με την Page Six, στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Τζος Ο’ Κόνορ και η Έμιλι Μπλαντ. Η Μπλαντ υποδύεται μια τηλεοπτική μετεωρολόγο από το Κάνσας Σίτι που καταλαμβάνεται από μια μυστηριώδη εξωγήινη δύναμη κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης δελτίου καιρού. Δίπλα της βρίσκεται ο Ο’ Κόνορ, ο οποίος ενσαρκώνει έναν άνδρα που πιστεύει στην ύπαρξη εξωγήινης ζωής και επιδιώκει να αποκαλύψει την αλήθεια. Το καστ συμπληρώνουν οι Κόλιν Φερθ, Ιβ Χιούσον, Κόλμαν Ντομίνγκο, Γουάιατ Ράσελ και Χένρι Λόιντ-Χιουζ.

«Δεν θα ήταν υπέροχο να μάθαινε ο κόσμος πως όλα αυτά είναι αλήθεια;»

Το τελικό τρέιλερ, που κυκλοφόρησε την Πέμπτη, ξεκινά με τον Σπίλμπεργκ να μιλά απευθείας στην κάμερα. «Αυτή είναι μια ιστορία για εμάς. Όλοι μας, απέναντι στο πιο εξαιρετικό γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία. Συνήθιζα να λέω στον εαυτό μου, δεν θα ήταν υπέροχο αν όλα αυτά ήταν αλήθεια; Και τώρα σκέφτομαι, δεν θα ήταν υπέροχο για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια;», σημειώνει ο σκηνοθέτης.

Οι θαυμαστές προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τα λόγια του

Οι θαυμαστές έσπευσαν να σχολιάσουν την απόφαση του Σπίλμπεργκ να εμφανιστεί στο τρέιλερ και να ερμηνεύσουν τα λεγόμενά του. «Το timing αυτού σίγουρα δεν είναι σύμπτωση, χαχα», έγραψε ένας χρήστης. Άλλος σχολίασε: «Γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι μια ήπια εισαγωγή για την πραγματική ημέρα αποκάλυψης;». Ένας τρίτος πρόσθεσε: «Αυτό με κάνει να νιώθω ότι πρόκειται για μια πραγματική αποκάλυψη», ενώ άλλοι θεώρησαν πως «ο τρόπος που λέει “Όλα αυτά είναι αλήθεια” ακούγεται σαν αποκάλυψη από μόνος του».

Κάποιοι μάλιστα συμφώνησαν ότι «η ημέρα της αποκάλυψης έρχεται», συνδέοντας τα λόγια του σκηνοθέτη με την ευρύτερη συζήτηση γύρω από τα UFO.

Η ταινία μέσα στο κλίμα των αποκαλύψεων για UFO

Η κυκλοφορία του «Disclosure Day» συμπίπτει με τη δημοσιοποίηση πολλών φακέλων για UFO από την κυβέρνηση των ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες. Οι πρώτες κριτικές είναι εξαιρετικά θετικές, με πολλούς να κάνουν λόγο για την επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ στη δημιουργική του φόρμα, ύστερα από μερικά χρόνια απουσίας από τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως τον επόμενο μήνα, εντείνοντας το ενδιαφέρον του κοινού για την πιθανότητα ύπαρξης ζωής πέρα από τη Γη.