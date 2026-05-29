Ο Θανάσης Αλευράς είναι ο νέος καλεσμένος της εκπομπής «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη που θα μεταδοθεί αυτή την Κυριακή, στις 17:20 στο MEGA. Μια τρυφερή τηλεοπτική συνάντηση που ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τη νοσταλγία.

Ο αγαπημένος ηθοποιός επιστρέφει στις αφετηρίες του και αποκαλύπτει καθοριστικές στιγμές από την προσωπική του διαδρομή που μέχρι σήμερα παρέμεναν στο «σκοτάδι». Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζει μια συγκινητική ιστορία από τα μαθητικά του χρόνια:

Όταν ήταν μικρός, ο Θανάσης είχε τη συνήθεια να διαβάζει βιβλία κρυφά στο δωμάτιό του. Μια μέρα, η μητέρα του, με την ανησυχία κάθε γονιού μήπως ο γιος της ανακάλυψε κάποιο πιο «πονηρό» ανάγνωσμα, αποφάσισε να τσεκάρει τι κρύβεται κάτω από το μαξιλάρι του.

Αντί όμως να βρει κάτι «απαγορευμένο», αντίκρυσε ένα θεατρικό σύγγραμμα που ο μικρός Θανάσης είχε δανειστεί από τη βιβλιοθήκη του σχολείου του. Η «προθεσμία» επιστροφής μάλιστα έληγε εκείνη τη μέρα και εκείνος το κρατούσε σαν θησαυρό, με σκοπό να το επιστρέψει για να πάρει το επόμενο.

Η μητέρα μετέφερε το νέο της ανακάλυψης στον πατέρα του: «Ο γιος μας θα γίνει θεατρίνος» του είπε. Η αυθόρμητη αντίδρασή του έκλεινε μέσα της όλη την αποδοχή που χρειάζεται ένα παιδί: «Καραγκιόζης θα γίνεις; Μαζί σου, ό,τι θέλεις», του είπε, δίνοντάς του το «πράσινο φως» να κυνηγήσει το όνειρό του…

Το νέο επεισόδιο του «Πάμε μια βόλτα;» με τον Θανάση Αλευρά υπόσχεται μια διαδρομή γεμάτη ειλικρίνεια, χιούμορ και αυθεντικότητα, φωτίζοντας τον άνθρωπο πίσω από τους ρόλους.