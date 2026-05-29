Διάλεξη που θα δινόταν στο Βρετανικό Μουσείο, στο πλαίσιο του Μήνα Εβραϊκού Πολιτισμού, αναβλήθηκε 24 ώρες πριν από την πραγματοποίησή της, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι η εκδήλωση θα διακοπεί από διαδηλωτές. Η ομιλία με θέμα το αρχαίο Ισραήλ και την Ιουδαία είχε προγραμματιστεί να δοθεί στην αίθουσα διαλέξεων του μουσείου από τον υπεύθυνο του Τμήματος Μέσης Ανατολής δρα Πολ Κόλινς και θα βασιζόταν σε αντικείμενα που ανήκουν στις συλλογές του ιδρύματος.

Σε ανακοίνωσή του, το Μουσείο ανέφερε ότι ενημερώθηκε ότι ένα «σημαντικό ποσοστό» των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων ήταν «άτομα που σκόπευαν να διαταράξουν σκόπιμα την εκδήλωση, εμποδίζοντας άλλους να συμμετάσχουν καλόπιστα και υπονομεύοντας τον σκοπό του προγράμματος.

«To Βρετανικό Μουσείο αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία της νόμιμης διαμαρτυρίας και της ελευθερίας της έκφρασης σε μια δημοκρατική κοινωνία. Ομοίως, έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι οι εκδηλώσεις που φιλοξενούνται στο μουσείο μπορούν να διεξαχθούν με ασφάλεια και χωρίς εκφοβισμό για τους ομιλητές, το προσωπικό και τους επισκέπτες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το Μουσείο πρόσθεσε ότι ύστερα από συζητήσεις με τους διοργανωτές και τους συνεργάτες ασφαλείας, ελήφθη κοινή απόφαση να αναβληθεί η εκδήλωση για μεταγενέστερη ημερομηνία «όταν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα περιβάλλον που θα διασφαλίζει σωστά τόσο την εμπειρία του κοινού όσο και την ακεραιότητα του ίδιου του προγράμματος».

Ανέφερε ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον Μήνα Εβραϊκού Πολιτισμού, παρέχοντας έναν χώρο όπου η ιστορία και ο πολιτισμός θα μπορούσαν να εξερευνηθούν «χωρίς διακοπή».

Ωστόσο, η απόφαση προκάλεσε κριτική από τον ηγέτη των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, εβραίους σχολιαστές και υποστηρικτές της ελευθερίας του λόγου, οι οποίοι δήλωσαν ότι τα δημόσια χρηματοδοτούμενα πολιτιστικά ιδρύματα δεν θα πρέπει να φαίνεται ότι υποχωρούν από τη φιλοξενία ιστορικών ή πολιτιστικών συζητήσεων σχετικά με την εβραϊκή ταυτότητα υπό την απειλή διαμαρτυριών.