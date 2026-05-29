Αναγκαστική προσγείωση στα Χανιά πραγματοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής (29/05) αεροσκάφος της easyJet, εξαιτίας απείθαρχου επιβάτη που προκάλεσε αναστάτωση εν ώρα πτήσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από τη Γλασκώβη με προορισμό την Ουγκάντα, όταν γύρω στις 17:30 υποχρεώθηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στον Διεθνή Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης». Ο λόγος ήταν η έντονη συμπεριφορά ενός επιβάτη, ο οποίος αρνούνταν να συμμορφωθεί στις υποδείξεις του πληρώματος.

Μετά την προσγείωση, αστυνομικοί του αεροδρομίου επενέβησαν και συνέλαβαν τον επιβάτη, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρίες, συνέχιζε να προβάλλει αντίσταση. Η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο και, αφού ο άνδρας απομακρύνθηκε, το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την προγραμματισμένη πορεία του προς τον τελικό προορισμό.