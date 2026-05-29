Λόγω διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα με την επωνυμία: «IG POSIDONIA TOUR 2026» το Σάββατο 30/5 θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε λεωφόρους και οδούς περιοχών Δήμων Π. Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Κρωπίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής, ως ακολούθως:

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων κατά τις ώρες 06.00΄- 00΄ και στις δύο πλευρές της Παραλιακής Λ. Αθηνών – Σουνίου, στο τμήμα της από τη Λ. Καλυβίων (Λαγονήσι) μέχρι το Σούνιο (Τρίγωνο BELVEDERE).

των οχημάτων και στις δύο πλευρές της στο τμήμα της από τη Λ. Καλυβίων (Λαγονήσι) μέχρι το Σούνιο (Τρίγωνο BELVEDERE). Σταδιακή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ως εξής:

των οχημάτων ως εξής: Λ. Ποσειδώνος (παλαιά παραλιακή), κατά τις ώρες 06.30΄- 09.30΄, στο τμήμα της μεταξύ του κυκλικού κόμβου Φιξ και της Λ. Ποσειδώνος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

στο τμήμα της μεταξύ του κυκλικού κόμβου Φιξ και της Λ. Ποσειδώνος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα. Λ. Ποσειδώνος , κατά τις ώρες 08.00΄- 30΄, στο τμήμα της μεταξύ του Α/Κ Λ. Συγγρού έως την οδό Βήτα (Ελληνικό), ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

, στο τμήμα της μεταξύ του Α/Κ Λ. Συγγρού έως την οδό Βήτα (Ελληνικό), ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα. Λ. Ποσειδώνος, κατά τις ώρες 08.00΄- 30΄, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βήτα (Ελληνικό) και της Πλ. Κρήτης (Γλυφάδα), ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο.

στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βήτα (Ελληνικό) και της Πλ. Κρήτης (Γλυφάδα), ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο. Λ. Κ. Καραμανλή, κατά τις ώρες 08.00΄- 30΄, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Κρήτης και της Λ. Ευελπίδων (Βάρη), ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο.

στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Κρήτης και της Λ. Ευελπίδων (Βάρη), ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο. Λ. Αθηνάς, κατά τις ώρες 08.00΄- 30΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Ευελπίδων και της οδού Απόλλωνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Ευελπίδων και της οδού Απόλλωνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας. Λ. Ποσειδώνος, κατά τις ώρες 08.00΄- 30΄, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Απόλλωνος και της Λίμνης Βουλιαγμένης και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

στο τμήμα της μεταξύ της οδού Απόλλωνος και της Λίμνης Βουλιαγμένης και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας. Λ. Ποσειδώνος, κατά τις ώρες 08.00 – 30΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λίμνης Βουλιαγμένης και της οδού Βασ. Κων/νου (Βάρκιζα) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

στο τμήμα της μεταξύ της Λίμνης Βουλιαγμένης και της οδού Βασ. Κων/νου (Βάρκιζα) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας. Λ. Αθηνών – Σουνίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βασ. Κων/νου και της Λ. Καλυβίων και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βασ. Κων/νου και της Λ. Καλυβίων και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας. Παραλιακή λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου, κατά τις ώρες 08.30΄-14.00΄, στο τμήμα της από τη Λ. Καλυβίων (Λαγονήσι) και μέχρι το Σούνιο (Τρίγωνο BELVEDERE) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Περαιτέρω και λόγω των ταχυτήτων των αγωνιζόμενων ποδηλάτων, παρακαλούμε για την ασφάλεια όλων, οι πεζοί, λοιποί ποδηλάτες και οι οδηγοί Ε.Π.Η.Ο. (scooter) να μην εισέρχονται εντός της διαδρομής του αγώνα και να μην επιχειρούν την κάθετη διέλευση του οδοστρώματος της διαδρομής αυτού, ακολουθώντας τα σήματα και τις οδηγίες του Αστυνομικού προσωπικού, καθώς και των εθελοντών.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στην ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.