Σε κάθειρξη 20 ετών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου ο 34χρονος Γάλλος, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2024 έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στην 36χρονη Ράνια Μπουρνέλη στην Ανώπολη του Δήμου Χερσονήσου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Το δικαστήριο αναγνώρισε στον κατηγορούμενο μειωμένο καταλογισμό.

Απορρίφθηκε το αίτημα της υπεράσπισης για εγκλεισμό του σε ψυχιατρικό ίδρυμα, ενώ ο 34χρονος θα επιστρέψει στις φυλακές για να εκτίσει κανονικά την ποινή του. Παράλληλα, σήμφωνα με το neakriti.gr, η δικογραφία διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Ρεθύμνου, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές ευθύνες γιατρών που τον είχαν εξετάσει πριν από το μοιραίο περιστατικό.

Το οπτικό υλικό από τη στιγμή της παράσυρσης είχε προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, δεν επρόκειτο για τυχαίο τροχαίο δυστύχημα. Ο 34χρονος φέρεται να είχε αντιληφθεί την παρουσία της γυναίκας, θεωρώντας πως ήταν άνδρας που τον παρακολουθούσε. Την ακολούθησε με το όχημά του έως την Ανώπολη, όπου η 36χρονη, επιστρέφοντας από αιμοκάθαρση, στάθμευσε το αυτοκίνητό της. Μόλις βγήκε, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και την παρέσυρε.

Όπως δήλωσε ο συνήγορος της οικογένειας της 36χρονης, Γιώργος Κοκοσάλης, ο κατηγορούμενος ήταν παντελώς άγνωστος στη Ράνια και δεν υπήρχε καμία προηγούμενη αφορμή μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, από την άφιξή του στο νησί στις 7 Δεκεμβρίου έως και τη δολοφονία στις 18 Δεκεμβρίου, ο Γάλλος φέρεται να είχε εμπλακεί σε τουλάχιστον δέκα ποινικά αδικήματα σε διαφορετικούς τόπους και χρόνους.

Ερωτήματα για τις ψυχιατρικές γνωματεύσεις

Ο κ. Κοκοσάλης επισήμανε ότι ο 34χρονος είχε εξεταστεί έξι ημέρες πριν από τη δολοφονία από δύο διαφορετικούς πραγματογνώμονες ψυχιάτρους, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Όπως υποστήριξε, η διαδικασία δεν πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις. Ο κατηγορούμενος είχε διαγνωστεί με διαταραχή συμπεριφοράς και παραληρηματική διαταραχή και φέρεται να χρειαζόταν θεραπεία, την οποία όμως αρνήθηκε. Παρ’ όλα αυτά, αφέθηκε ελεύθερος.

«Εμείς θέλουμε πραγματικά να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πραγματικά αναλογούν», τόνισε ο συνήγορος, ζητώντας να διερευνηθούν, με βάση το άρθρο 39 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, πιθανές ποινικές ευθύνες όσων συμμετείχαν στη διαδικασία ψυχιατρικής εξέτασης.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι ο 34χρονος είχε εξεταστεί και τον Μάρτιο του 2024, αλλά και τότε είχε αφεθεί ελεύθερος. Έκανε λόγο για «μείζονα νομικά ζητήματα» σχετικά με επιμέρους συμπεριφορές και αλληλογραφίες που είχαν σταλεί στο ανακριτικό γραφείο. Περιγράφοντας τη συμπεριφορά του κατηγορουμένου την ημέρα της δολοφονίας, τη χαρακτήρισε αποτρόπαιη, σημειώνοντας ότι ο 34χρονος πίστευε πως η Ράνια ήταν πράκτορας της Ιντερπόλ που τον παρακολουθούσε.

«Τη Ράνια τη δολοφόνησε κατά 80% το σύστημα και κατά 20% αυτός ο μάλλον διαταραγμένος Γάλλος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κοκοσάλης, επιμένοντας ότι η ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης πρέπει να συνεχιστεί πέρα από την ποινική καταδίκη.

Η απόφαση του δικαστηρίου ολοκληρώνει το ποινικό σκέλος για τον 34χρονο, αλλά ανοίγει νέο κύκλο ερευνών για τις συνθήκες που προηγήθηκαν της τραγωδίας και για τυχόν παραλείψεις των αρμόδιων προσώπων που είχαν έρθει σε επαφή με τον κατηγορούμενο πριν από τη δολοφονία.