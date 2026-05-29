Απομένουν λίγες ημέρες μέχρι την έναρξη του Ιουνίου και πλέον ο Αρης ετοιμάζεται να περάσει στο πιο ουσιαστικό κομμάτι του σχεδιασμού του, που δεν είναι άλλο από την ενίσχυση του ρόστερ, αλλά και τις απαραίτητες αποδεσμεύσεις παικτών.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στις μεταγραφικές προσθήκες που θα περάσουν την πόρτα του «Κλεάνθης Βικελίδης». Παρότι το τοπίο γύρω από τις αποχωρήσεις δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως, θεωρείται δεδομένο πως ο Αρης θα προχωρήσει φέτος σε περίπου 9 με 10 μεταγραφές, αρκετές από τις οποίες προορίζονται για βασικό ρόλο στην ενδεκάδα.

Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν θέσει ως προτεραιότητα την απόκτηση τουλάχιστον έξι ποδοσφαιριστών πρώτης γραμμής. Ένα νούμερο το οποίο αυξήθηκε σήμερα κατά μία θέση μετά την οριστική αποχώρηση του Γιώργου Αθανασιάδη.

Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στην αμυντική γραμμή, όπου απαιτούνται ένας τερματοφύλακας, δύο στόπερ και ένας αριστερός μπακ. Ο Χάμζα Μεντίλ βρίσκεται κοντά στην έξοδο, ενώ σε περίπτωση παραμονής του Μάρτιν Φρίντεκ, ο ρόλος του αναμένεται να είναι περισσότερο συμπληρωματικός ως δεύτερη επιλογή για τη θέση.

Παράλληλα, ο Αρης αναζητά έναν δημιουργικό χαφ για τον άξονα, καθώς και έναν ποδοσφαιριστή για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Έτσι, οι βασικές μεταγραφικές κινήσεις φτάνουν τουλάχιστον τις έξι. Ένα νούμερο το οποίο δύσκολα θα αυξηθεί αφού παίκτες όπως οι Ράτσιτς, Φαντιγκά, Χόνγκλα, Γκαρέ και Καντεβέρε περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή στο βασικό πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου.

Με δεδομένο ότι ο Άρης αναμένεται να κάνει τουλάχιστον 9-10 μεταγραφές το επόμενο, γίνεται αντιληπτό ότι οι περισσότεροι θα είναι βασικοί. Οπότε έχει μπροστά του πολύ σημαντικές αποφάσεις για να πάρει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, «τρεχώντας» ήδη κάποιες περιπτώσεις και με αυτή του Ταξιάρχη Φούντα να είναι η πιο προχωρημένη.