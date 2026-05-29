Άρης και Ταξιάρχης Φούντας… Μια διαπραγμάτευση που οδεύει προς happy end και πιθανό να αποτελέσει την πρώτη κίνηση των Κιτρινόμαυρων για τη νέα σεζόν.

Το προχθεσινό ραντεβού έφερε τις δύο πλευρές πιο κοντά, για να περάσουν ακολούθως στις επιμέρους λεπτομέρειες ενός deal που ακόμα δεν ολοκληρώθηκε αλλά δεν απέχει και πολύ από αυτό.

Αυτή ήταν και η πρώτη ουσιαστική επαφή του Αρη με τον Φούντα, έπειτα από ένα… φλερτ το οποίο κρατάει από το περασμένο καλοκαίρι. Ηταν τότε που ο Μαρίνος Ουζουνίδης είχε ζητήσει την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου στο ρόστερ, πραγματοποιώντας διερευνητική επαφή και με τον παίκτη του ΟΦΗ.

Οι Κρητικοί αξίωσαν περίπου 500 χιλιάδες ευρώ, με τον Αρη να κάνει πίσω αλλά να μην ξεχνάει τον Φούντα.

Οι επαφές των δύο πλευρών αναζωπυρώθηκαν πάλι τον περασμένο Μάρτιο, σε σημείο που τις τελευταίες μέρες υπήρχε σχεδόν καθημερινή επαφή. Οχι όμως και η ουσία, στην οποία Αρης και Φούντας μπήκαν μετά την προχθεσινή συνάντηση στην Αθήνα.

Ενα ραντεβού με το οποίο έγινε ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στη μεταξύ τους συμφωνία, η οποία θα οριστικοποιηθεί αφού ρυθμιστούν οι οικονομικοί όροι.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Φούντας είναι διατεθειμένος να αφήσει τον ΟΦΗ και την σίγουρη παρουσία στην Ευρώπη, ώστε να αγωνιστεί σε ένα από τα πέντε μεγαλύτερα κλαμπ της Ελλάδας. Μία προοπτική που τον εξιτάρει.

Να φορέσει δηλαδή πάλι τη φανέλα μίας μεγάλης ομάδας μετά αρκετά χρόνια και τη θητεία του στην ΑΕΚ, έχοντας πάρει αρκετά καλό feedback για το κλαμπ από τον Αθανασιάδη.

Αυτή η όρεξη του 30χρονου μεσοεπιθετικού είναι κάτι το οποίο μετράει επίσης ο Αρης ως θετικό στην περίπτωσή του, η οποία προχωράει φυσικά και με τις… ευλογίες του Μιχάλη Γρηγορίου. Εάν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, το deal είναι πιθανό να οριστικοποιηθεί μέχρι την επόμενη εβδομάδα.