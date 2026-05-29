Γιώργος Αθανασιάδης… τέλος από τον Άρη, μετά από μία σεζόν και όντας από τους λίγους διακριθέντες για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Από καιρό υπήρχε απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Από την πρώτη στιγμή, πιο συγκεκριμένα, αφού οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν πρόταση στον 33χρονο κίπερ με λιγότερα χρήματα από αυτά που λάμβανε τη χρονιά που ολοκληρώθηκε.

Ο Αθανασιάδης ήταν αρνητικός σε αυτή την προοπτική, ωστόσο περίμενε όλο αυτό το διάστημα την αλλαγή στάσης του Αρη. Κάτι το οποίο εν τέλει δεν έγινε ούτε στις νέες επαφές των τελευταίων ημερών, με αποτέλεσμα οι δύο πλευρές να ακολουθούν χωριστούς δρόμους και τον παίκτη να αποχαιρετάει το κλαμπ μέσω των social media.

Πλέον για τον Αθανασιάδη το πιο πιθανό είναι να συνεχίσει στον Ηρακλή, ο οποίος αποτελούσε και την τελευταία του επιλογή. Ο έμπειρος κίπερ θα περιμένει για λίγο ακόμα την Τουρκία και την Κοτσαέλισπορ, διαφορετικά θα συνεχίσει την καριέρα του στον «Γηραιό» που από καιρό του κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση κοντά στα χρήματα που του προσέφερε ο Άρης.