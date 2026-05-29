Με ανάρτησή του προς τη νεολαία που συμμετέχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις, ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε μήνυμα στήριξης, τονίζοντας πως «τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των Πανελλαδικών».

Στη λεωφόρο Αμαλίας 32, όπου στεγάζεται το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, πραγματοποιούνται όλες οι πολιτικές ζυμώσεις, με το νέο κόμμα να κάνει ήδη αισθητή την παρουσία του στο πολιτικό σκηνικό. Οι πολιτικές αναταράξεις εντείνονται, καθώς το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει ακόμη και δημοσκοπικές εταιρείες, ενώ κυβερνητικές πηγές απαντούν πως βρίσκεται σε κατάσταση πανικού. Το ΚΚΕ μέσω της Λιάνας Κανέλλη περνά επίσης στην επίθεση: «Καινούργια βιτρίνα, ίδιο προϊόν από μέσα. Το ινφλουένσινγκ δεν περνάει πια» λέει για τον Αλέξη Τσίπρα.

«Πυρά» κατά του νέου εγχειρήματος εξαπολύει και η κυβέρνηση, την οποία το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί πως επιθυμεί τον Αλέξη Τσίπρα ως βασικό πολιτικό της αντίπαλο. Κυβερνητικά στελέχη και «γαλάζιοι» βουλευτές επιχειρούν να απαξιώσουν το νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη κριθεί από τον ελληνικό λαό και δεν έχει κάτι νέο να προσφέρει.

Από την πλευρά της ΕΛ.Α.Σ. απαντούν σε υψηλούς τόνους. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Νίκος Νυφούδης, δήλωσε: «Πρέπει ο κύριος Ανδρουλάκης να το ξεπεράσει, να καταθέσει το πρόγραμμα, να κάνει την κριτική του στη Νέα Δημοκρατία, σε μας και σε όλα τα κόμματα, αλλά δεν τον κυνηγάει όλο το σύστημα».

Την ίδια στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται σταθερά προσηλωμένος στη γραμμή της συμπόρευσης. Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε σχετικά: «Πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες και δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας. Εκτιμώ, ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι σωστή και εγώ θα επιμείνω σ’ αυτή».

Την ίδια ώρα και στο κόμμα Τσίπρα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για τα ίδια ζητήματα, όπως για παράδειγμα για το εάν και κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ είναι όμορο κόμμα στο ΕΛ.Α.Σ.

Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ALCO για το flash.gr, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη με 23,5%, διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα.

Η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 12,8%, ενώ ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στη τρίτη θέση με 10%.

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφει 9,5%, ενώ το ΚΚΕ συγκεντρώνει 6,4% και η Ελληνική Λύση 6,3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει μόλις 1,5%».

Μαλέλης: «Ταράζονται τα νερά»

Για τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, με τη δημιουργία νέων κομμάτων και τις ανακατατάξεις που αυτά φέρνουν, μίλησε στην εκπομπή «Live News» ο γενικός διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης του MEGA, Σταμάτης Μαλέλης. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνει: «Ήρθε ο Τσίπρας, πάτησε γερά, δημιούργησε μία αναταραχή. (…) Θα δούμε στη συνέχεια, πού θα καθίσει αυτή η ιστορία. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά προς το παρόν φαίνεται να έχει υπάρξει αυτή η αναταραχή. Ταράζονται τα νερά».

«Ο Τσίπρας, όπως ξεκίνησε καλά, θετικά ξεκίνησε επικοινωνιακά, θα πρέπει τελικά να δείξει και άλλα πράγματα. Όχι, μόνο καινούργια πρόσωπα, τα οποία είναι ικανά πρόσωπα και τα είδαμε αυτά που βγήκαν στον αέρα, οι εκπρόσωποι. Από δω και πέρα πρέπει σιγά σιγά να δείξει μία ομάδα. Δεν μπορεί να είναι ένα κόμμα του ενός ανδρός και από κει και πέρα τίποτα. Αν έχει στο μυαλό του ότι πρέπει κάποια στιγμή να κυβερνήσει, θα πρέπει να δείξει και ποιοι είναι οι άλλοι», τονίζει ο Σταμάτης Μαλέλης.

Για το ΠΑΣΟΚ

Για το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει: «Ο Τσίπρας βρήκε τον δρόμο που ήθελε. Πρέπει και το ΠΑΣΟΚ τώρα με τον νέο χάρτη όπως έχει διαμορφωθεί, να ορίσει πού βρίσκεται ακριβώς. Δεν βρίσκεται και στο κέντρο και στην Αριστερά και παντού. Υπάρχει ένας χώρος. Πρέπει να βρει πια ένα συγκεκριμένο αφήγημα για να μπορέσει να υπάρξει και να παίξει την εναλλακτική λύση». «Μπήκαμε σε μία πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων», καταλήγει ο Σταμάτης Μαλέλης.