«Τα προηγούμενα χρόνια ήταν απαιτητικά όσον αφορά στην αποκατάσταση μετά την κρίση» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Χανιά και το συνέδριο του Economist. Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, δόθηκε έμφαση στην αποκατάσταση των μακροοικονομικών για να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα για να υποστηρίξουμε πολιτικές που έχουν μεγάλη σημασία για εμάς.

Και υπογράμμισε: «Η Ελλάδα για μια δεκαετία δυσκολευόταν στο καθεστώς της εποπτείας, δεν υπήρχε πολιτική συναίνεση».

«Επιστρέφουν οι Έλληνες από το εξωτερικό»

«Οι Έλληνες επιστρέφουν από το εξωτερικό, υπάρχουν καλές θέσεις εργασίας. Υπάρχουν, όμως, πολλοί που δυσκολεύονται. Ό,τι κάνουμε πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων» είπε στη συνέχεια. Και συνέχισε τονίζοντας ότι Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη».

«Προετοιμαζόμαστε για μία τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Με ένα κράτος που θα παίξει ρόλο με συνθήκες για να ευημερήσουν οι επενδύσεις» είπε.

Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε αναφερόμενος έμμεσα στον Αλέξη Τσίπρα: «Έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν. Τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding»