Τρίμηνο με παραδόσεις έργων και όχι εξαγγελίες μέχρι την παραδοσιακή πολιτική αφετηρία του Σεπτεμβρίου, όταν σύμφωνα με αναλυτές θα υπάρχει ασφαλής εικόνα για τους συσχετισμούς ύστερα από την επίσημη είσοδο της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καρυστιανού στον πολιτικό στίβο, ζητάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το κυβερνητικό σχήμα. Με την αγωνία να μη χαθεί ούτε μήνας από τον γαλάζιο αγώνα επαναπροσέγγισης ακροατηρίων του 2023, τα οποία απομακρύνθηκαν διατηρώντας σοβαρές επιφυλάξεις για τη ΝΔ, το Μέγαρο Μαξίμου σηκώνει σημαία «τρίτης τετραετίας».

Αυτή η επιχείρηση επανασύνδεσης με απογοητευμένους ψηφοφόρους, προτού εκείνοι στραφούν σε εναλλακτικές χωρίς κομματικά στεγανά, έχει δύο άξονες. Ο πρώτος είναι μια εκστρατεία «εγκαινίων» και υλοποίησης πολιτικών – με πανελλαδικό ή τοπικό αποτύπωμα. Εξού και ο Πρωθυπουργός σχεδιάζει θερινές περιοδείες και εκδηλώσεις για την προβολή πεπραγμένων, ενώ αντίστοιχος σχεδιασμός γίνεται στα υπουργικά γραφεία. Ο δεύτερος άξονας είναι η καλλιέργεια εικόνας ότι το Μαξίμου μένει έξω από τοξικές, μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις και, κυρίως, ότι η αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού δεν αφορά την κυβερνητική παράταξη.

Εξού και προσωπικά ο Μητσοτάκης σχολιάζει προς το παρόν τους πολιτικούς αντιπάλους του καυστικά αλλά σε χαμηλούς τόνους, ποντάροντας περισσότερο στις συγκρίσεις έργων, λόγου και θέσεων με τα κόμματα εξ αριστερών και εκ δεξιών του. Οπως λέει στους υπουργούς του, οι πολίτες θα ψηφίσουν για όσα «θα κάνουμε» όμως είναι κρίσιμο ζητούμενο «αξιοπιστίας αν έχουμε κάνει αυτά που υποσχεθήκαμε» και σε αυτή την κατεύθυνση επιχειρεί να αντιπαραβάλλει τα «συνθήματα» από μια «πολιτική Βαβέλ» που, κατά τον ίδιο, στοχεύει μόνο στο να πέσει «ο Μητσοτάκης από Πρωθυπουργός» και το κυβερνητικό σχέδιο «που μπορεί να απαντήσει» σε όσα απασχολούν τους πολίτες.

Ταυτόχρονα επαναφέρει διαιρετικές τομές που έχει ξαναχρησιμοποιήσει: παρελθόν – μέλλον, λαϊκισμός – ρεαλισμός, υποσχέσεις – σχέδιο κ.ο.κ. Και υπό τον φόβο μην τυχόν ξεφύγουν πρόωρα οι τόνοι των επιθέσεων στην αντιπολίτευση, φέρνοντας αντίθετα αποτελέσματα, αλλά και την παραδοχή νεοδημοκρατών ότι δεν αρκεί η παρελθοντολογία, επιχειρείται καλλιέργεια προσδοκιών επόμενης τετραετίας με επικοινωνιακή προβολή της κρισιμότητας της επόμενης εθνικής αναμέτρησης. Η ρητορική «μιας κάλπης» έρχεται ως… ξόρκι στο ενδεχόμενο χαλαρής ψήφου ή έκφρασης δυσαρέσκειας από γαλάζια ακροατήρια.

Στη φαρέτρα και η Τεχνητή Νοημοσύνη

Οχι τυχαία, τις τελευταίες ημέρες ο Μητσοτάκης προσπάθησε να δείξει ότι ανοίγει «προγραμματικό» βήμα επί του πεδίου: έθεσε το διακύβευμα της ελληνικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, προανήγγειλε αυτόνομο υπουργείο Ερευνας και Καινοτομίας, εξήγγειλε τη συνέχιση των δωρεάν προληπτικών ιατρικών εξετάσεων με εξασφαλισμένα 300 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2027-2030, μπήκε στο εργοτάξιο του Νοσοκομείου Σπάρτης κατά την τελευταία περιοδεία του κ.λπ. Χθες προέταξε ξανά την ατζέντα της Τεχνητής Νοημοσύνης, συμμετέχοντας στο συνέδριο Panathēnea στο Ζάππειο: μιλώντας για την ανάγκη η Ελλάδα να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στις τεχνολογικές εξελίξεις, είπε ότι αφού ρυθμιστεί επαρκώς το ζήτημα των social media θα πρέπει να εξεταστεί η δημιουργία ενός «έξυπνου χώρου» για παιδιά που θα χρησιμοποιούν την AI με ασφάλεια, ενώ στο Μαξίμου υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας της κυβέρνησης με την ElevenLabs για πιθανή συνεργασία μεταξύ άλλων στον τουρισμό και στο gov.gr.

Γι’ αυτό άλλωστε σχεδιάζεται μια καλοκαιρινή παρουσίαση-απολογισμός, καθώς πρόκειται για πεδίο στο οποίο έχει μετρηθεί οριζόντια κοινωνική αποδοχή. Αντίστοιχο βάρος πέφτει στις… κορδέλες. Ο Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα στα Χανιά στο πλαίσιο συνεδρίου (Economist και powergame.gr) και προεξοφλούνται αναφορές στον ΒΟΑΚ που έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030 και σε άλλα έργα στην Κρήτη, ενώ εντός Ιουνίου θα βρεθεί στη Θεσσαλία για τον Ε65 καθώς ολοκληρώνεται το τελευταίο τμήμα (Καλαμπάκα – Γρεβενά).