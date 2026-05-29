Ασκήσεις ψυχραιμίας καλούνται να κάνουν από εδώ και πέρα στο ΠΑΣΟΚ, καθώς γνωρίζουν από την πρώτη στιγμή πως η εμφάνιση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, που μετριέται για πρώτη φορά αυτές τις μέρες στις έρευνες, θα προκαλέσει δημοσκοπικές αναταράξεις. Η πρώτη σκέψη στη Χαριλάου Τρικούπη ήταν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να βγει στην αντεπίθεση απέναντι σε όσες εταιρείες δημοσκοπήσεων αξιοποίησαν την ευκαιρία και έβγαλαν ποσοστά που καταμετρήθηκαν πριν από την ανακοίνωση της ίδρυσης της ΕΛΑΣ. «Τις τελευταίες μέρες μεθοδεύεται μια εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα, που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας», σχολίασαν από το ΠΑΣΟΚ.

«Κατά παράβαση της απόφασης του συνδέσμου των εταιρειών δημοσκοπήσεων, δημοσιεύτηκαν δύο δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν τις ίδιες μέρες, πριν από την ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα (…) Τα στελέχη της ΕΛΑΣ αρνούνται να βγουν σε πάνελ με στελέχη άλλων κομμάτων, ακολουθώντας την τακτική των μονολόγων που έχουν εγκαινιάσει οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Δοξάζονται αμφότεροι κρυπτόμενοι. Οσοι παίζουν τα ρέστα τους για ένα βολικό πολιτικό σκηνικό, θα διαψευστούν όπως πάντα με εκκωφαντικό τρόπο από τον ελληνικό λαό», επεσήμαιναν σε ανακοίνωσή τους. Αξιοποίησαν, μάλιστα, τη φράση της Θεώνης Κουφονικολάκου, πως ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ «δεν είναι όμοροι χώροι», για να ρίξουν τα βέλη τους προς την Αμαλίας. «Εδώ έχουμε και μία πολιτική τρικυμία. Από τη μία εμφανίζεται ένα κόμμα της Κεντροαριστεράς και από την άλλη λένε ότι δεν είναι όμορος χώρος με το ΠΑΣΟΚ», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. «Πιο πολύ μου μοιάζει σαν ένα προϊόν μάρκετινγκ το κόμμα του κ. Τσίπρα – με στόχο να ικανοποιήσει την προσωπική του στόχευση –, παρά με κάτι που έχει πραγματική γείωση στην κοινωνία».

Βασικός αντίπαλος η ΝΔ

Το αρχικό, όμως, σήκωμα του γαντιού δεν αναμένεται να συνεχίσει στην ίδια ένταση, καθώς στο ΠΑΣΟΚ θέλουν να είναι σαφές από την αρχή πως βασικός τους αντίπαλος είναι η ΝΔ και πως ο στόχος τους δεν έχει αλλάξει: συνεχίζουν να επιδιώκουν την κατάκτηση της πρώτης θέσης και την ήττα της ΝΔ, χωρίς σε καμία περίπτωση να θέλουν να μπουν σε μια διαμάχη για το ποιος είναι δεύτερος. Οι πιο έμπειροι από τα στελέχη γνωρίζουν επίσης πως χρειάζεται χρόνος για να κάτσει η σκόνη του πολιτικού σκηνικού, άρα τα σημερινά νούμερα δεν είναι τα πλέον αξιόπιστα. Αυτό που ωστόσο φοβούνται είναι η τυχόν παγίωση εντυπώσεων, γι’ αυτό και η επιθετική αρχή προς τη μεριά του Τσίπρα – που έχει ως στόχο να «στεγανοποιηθεί» και μια διαρροή κεντρώων ψηφοφόρων που παρατηρείται από τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός ξαναενεργοποιείται στον πολιτικό στίβο.

Για το ΠΑΣΟΚ, βασικό όπλο του επόμενου διαστήματος είναι το πολιτικό του πρόγραμμα, αλλά και η παρουσία του στην περιφέρεια. Γι’ αυτό και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει μπει στη μάχη των περιοδειών, ξεκινώντας από το Καρπενήσι, με παρεμβάσεις για το Δημογραφικό. Την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, αναμένεται συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, ενώ παράλληλα η Χαριλάου Τρικούπη εξετάζει τη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης που θα χτυπάει «έναν προς έναν» τους υπουργούς, ώστε να δημιουργηθούν δίδυμα που, εκτός του ότι θα αναδεικνύουν το δίπολο μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, δεν θα αφήνουν χώρο για εισβολές τρίτων.