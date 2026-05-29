Ο Πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο Κιντέρο, θα βρίσκεται στην Ελλάδα για επίσημη επίσκεψη από την 1η έως τις 6 Ιουνίου, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρισέλ Κοέν ντε Μουλίνο. Τον κάλεσε ο Έλληνας Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η επίσκεψη περιλαμβάνει θεσμικές συναντήσεις με στόχο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, ενώ έντονο είναι και το ναυτιλιακό ενδιαφέρον, λόγω της Διεθνούς Έκθεσης «Ποσειδώνια».

Αναλυτικά το πρόγραμμα, όπως ανακοινώθηκε από το Προεδρικό Μέγαρο:

Δευτέρα 1 Ιουνίου

18:30 Συμμετοχή στα εγκαίνια του περιπτέρου του Παναμά στη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση στα «Ποσειδώνια».

Τρίτη 2 Ιουνίου

11:00 Κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

11:15 Τελετή υποδοχής στο Προεδρικό Μέγαρο.

11:25 Κατ' ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, με τον Πρόεδρο του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο.

12:00 Διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών.

12:45 Τελετή ανταλλαγής παρασήμων.

13:00 Επίσημο γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο, από τον Πρόεδρο Τασούλα και τη Φανή Σταθοπούλου προς τιμήν των επισήμων.

16:00 Συνάντηση Μουλίνο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

16:25 Διευρυμένες συνομιλίες των δύο κυβερνητικών αντιπροσωπειών.

17:00 Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Tsakos Shipping and Trading.

Η επίσημη επίσκεψη ολοκληρώνεται το Σάββατο 6 Ιουνίου, με αναχώρηση στις 10:00 το πρωί.