Η πριγκίπισσα Άννα της Μεγάλης Βρετανίας συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, παρουσία του συζύγου της, Σερ Τιμ Λώρενς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πρεσβείας της Μ. Βρετανίας στην Αθήνα, η συνάντηση ανέδειξε τη μακρόχρονη φιλία και τους στενούς δεσμούς που ενώνουν τους δύο λαούς.

Κατά την επίσκεψή της στην Ελλάδα, η πριγκίπισσα Άννα επισκέφθηκε το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ).

Μαζί με τον Σερ Τιμ Λώρενς ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του Κέντρου και παρακολούθησαν από κοντά το έργο του προσωπικού που συντονίζει την αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών και φυσικών καταστροφών.

Την πριγκίπισσα και τον σύζυγό της υποδέχθηκαν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ, υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος.

Οι δύο αξιωματούχοι παρουσίασαν τις επιχειρησιακές δυνατότητες και την αποστολή του Κέντρου, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο του στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών.