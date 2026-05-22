Νέα εξέλιξη προέκυψε με τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε που παρέμεναν στο Θησείο χωρίς να έχουν παραλάβει τα εισιτήρια που είχαν ήδη πληρώσει για το Final Four της EuroLeague.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η ΕΛ.ΑΣ επέτρεψε τελικά σε αρκετούς φίλους της τουρκικής ομάδας να επιβιβαστούν στους συρμούς του ΗΣΑΠ με προορισμό το ΟΑΚΑ, παρότι δεν είχαν ακόμη στα χέρια τους τα ηλεκτρονικά εισιτήρια εισόδου. Οι αστυνομικές Αρχές καταγράφουν τα στοιχεία και τα ονόματά τους χειρόγραφα, ώστε να υπάρξει έλεγχος κατά την άφιξή τους στο Telekom Center Athens.

Το πλάνο προβλέπει πως όσοι παραλάβουν εγκαίρως τα εισιτήριά τους μέχρι να φτάσουν στο ΟΑΚΑ θα μπορέσουν να εισέλθουν κανονικά στο γήπεδο. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος στις εγκαταστάσεις του Final Four.