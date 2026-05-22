Οι πρώτοι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε έχουν ήδη φτάσει στο ΟΑΚΑ για τον ημιτελικό του Final Four απέναντι στον Ολυμπιακό, με τους φίλους της τουρκικής ομάδας να καταφθάνουν οργανωμένα στο Telekom Center Athens υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Οι φίλαθλοι της Φενέρ περνούν από αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας και ταυτοποίησης πριν εισέλθουν στις εγκαταστάσεις, ενώ όσο περνά η ώρα αυξάνεται συνεχώς η παρουσία κόσμου περιμετρικά του ΟΑΚΑ ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης.

