Ο Αργύρης Καμπούρης ταξίδεψε με τον συρμό μαζί με φιλάθλους του Ολυμπιακού που κατευθύνονταν μαζικά προς το Telekom Center Athens για το Final Four της EuroLeague. Η πρωτεύουσα ζει στους ρυθμούς της μεγάλης μπασκετικής διοργάνωσης, με χιλιάδες «ερυθρόλευκους» οπαδούς να μετακινούνται οργανωμένα μέσω του ΗΣΑΠ από το Φάληρο προς το Μαρούσι. Παράλληλα, αρκετοί φίλαθλοι καταφθάνουν […]
Η νικήτρια της Eurovision, Dara, έστειλε το δικό της μήνυμα υποστήριξης προς τον φόργουορντ του Ολυμπιακού, Σάσα Βεζένκοφ, λέγοντας παράλληλα και ευχαριστώ για τα όσα είπε ο συμπατριώτης της, για την νίκη της στον διαγωνισμό τραγουδιού. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΟΜΑΔΑ (@omadatanea) Αυτό, το έκανε μέσω του […]
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε για τη δωδεκάδα του Ολυμπιακού ενόψει του μεγάλου ημιτελικού του Final Four της EuroLeague απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Εκτός αποστολής για την αναμέτρηση έμειναν οι Φρανκ Νιλικινά, Μόντε Μόρρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλης Λαρετζάκης, οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στις τελικές επιλογές του Έλληνα τεχνικού. Αναλυτικά η δωδεκάδα: Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Τζόζεφ, ΜακΚίσικ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, […]
Η τεράστια απήχηση που έχει το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα επιβεβαιώθηκε και επίσημα από τον CEO της διοργάνωσης, Παούλιους Μοτεγιούνας, κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου που διοργάνωσε η περιφέρεια Αττικής. Ο επικεφαλής της EuroLeague στάθηκε στο τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού για τα εισιτήρια της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας πως η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, […]
Οι πρώτοι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε έχουν ήδη φτάσει στο ΟΑΚΑ για τον ημιτελικό του Final Four απέναντι στον Ολυμπιακό, με τους φίλους της τουρκικής ομάδας να καταφθάνουν οργανωμένα στο Telekom Center Athens υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία. Οι φίλαθλοι της Φενέρ περνούν από αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας και ταυτοποίησης πριν εισέλθουν στις εγκαταστάσεις, ενώ όσο περνά η […]