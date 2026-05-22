Ο επικεφαλής της EuroLeague στάθηκε στο τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού για τα εισιτήρια της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας πως η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με τις αιτήσεις να αγγίζουν το ένα εκατομμύριο.

«Γνωρίζαμε πως η Αθήνα αγαπάει το μπάσκετ και ήμασταν σίγουροι ότι οι τρεις αγώνες του Final Four θα είναι sold out. Είχαμε ένα εκατομμύριο αιτήσεις για εισιτήρια, δεν μπορούσαμε να έχουμε εισιτήρια για όλους, όμως προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ελπίζουμε να απολαύσει ο κόσμος τα παιχνίδια. Ευχαριστώ τους διοργανωτές για τη φανταστική δουλειά που έχει γίνει και για τη στήριξη που δείχνετε στον θεσμό. Είμαστε εδώ για να δούμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Θα το ξέρουμε την Κυριακή», τόνισε ο ισχυρός άνδρας της διοργάνωσης.