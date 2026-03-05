Δημοφιλή
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κοντά σε άλλο ένα ιστορικό ρεκόρ στο NBA
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βρίσκεται μόλις τρία εύστοχα σουτ μακριά από το να ξεπεράσει τον Καρίμ Αμπντούλ–Τζαμπάρ και να γίνει ο παίκτης με τα περισσότερα καλάθια στην ιστορία του NBA. Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς έχει την ευκαιρία να πετύχει το ρεκόρ ακόμη και στο αυριανό παιχνίδι της ομάδας του απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς. […]
ΜακΚίσικ: «Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι που υπάρχουν και είναι μεγάλο προνόμιο το να είσαι μέρος του»
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ την Παρασκευή (6/3, 21:15) για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague. Ο Σακίλ ΜακΚίσικ μίλησε πριν από το μεγάλο παιχνίδι. Τόνισε τη σημασία του ντέρμπι και τη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργούν τέτοιες αναμετρήσεις. Ο Αμερικανός χαρακτήρισε το παιχνίδι ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Παράλληλα δήλωσε […]
Ο Οφέρ Γιανάι στοχεύει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για προπονητή της Χάποελ Τελ Αβίβ
Ο Οφέρ Γιανάι φαίνεται αποφασισμένος να φέρει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο τιμόνι της Χάποελ Τελ Αβίβ, θέλοντας να δώσει νέα ώθηση στην ομάδα του. Η Χάποελ, με παίκτες όπως ο Βασίλιε Μίτσιτς, ο Ελάιζα Μπράιαντ και ο Ντάνιελ Οτούρου, είχε υψηλές προσδοκίες στην πρώτη της σεζόν στην EuroLeague, αλλά πρόσφατες αγωνιστικές «κοιλιές» στην Ευρώπη και […]
Σύρραξη σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Οκτώ αποβολές και ένας εκ των διαιτητών λιποθύμησε
Μεγάλη ένταση σημειώθηκε σε αγώνα μπάσκετ γυναικών ανάμεσα στη Σάουθ Αλαμπάμα και την Κόσταλ Καρολάινα, όταν το παιχνίδι ξέφυγε από κάθε έλεγχο και μετατράπηκε σε γενικευμένη σύρραξη. Το περιστατικό συνέβη περίπου έξι λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης, με τη Σάουθ Αλαμπάμα να προηγείται 80-70. Αρχικά υπήρξε έντονος λεκτικός διαπληκτισμός μεταξύ παικτριών, με έναν […]
Η Μονακό του Σπανούλη ανακοίνωσε αποχώρηση παίκτη (pic)
Εξελίξεις προέκυψαν στη Μονακό, καθώς η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ζοάν Μακουντού από το ρόστερ του Βασίλη Σπανούλη. Μετά την περσινή επιτυχημένη πορεία, όπου έφτασε μέχρι τον τελικό της Euroleague, η Μονακό ξεκίνησε τη φετινή σεζόν με μεγάλες φιλοδοξίες για διάκριση στη διοργάνωση. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως είχαν υπολογίσει οι άνθρωποι […]