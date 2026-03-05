Ο Τσους Μπουένο, νέος διευθύνων σύμβουλος της EuroLeague, ήρθε στην Αθήνα για να παρακολουθήσει από κοντά το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της σεζόν.

Κατά την επίσκεψή του θα έχει συναντήσεις με παράγοντες των δύο «αιωνίων». Θα συναντήσει τον γενικό διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκο Λεπενιώτη, και τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλη Παρθενόπουλο. Οι επαφές αυτές εντάσσονται στις τακτικές επαφές της EuroLeague με τις ομάδες.

Την Παρασκευή (6/3) ο Μπουένο θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής του Final Four, Δημήτρη Φραγκάκη. Στη συζήτηση θα τεθούν οργανωτικά θέματα για την προετοιμασία του Final Four, καθώς οι εργασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.