Με σημαντικά προβλήματα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague (6/3, 21:15), καθώς δύο βασικοί παίκτες τίθενται οριστικά εκτός.

Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στη μέση, που τον ταλαιπωρούν από τον τελικό του Κυπέλλου, όταν αποχώρησε τραυματίας στο τρίτο δεκάλεπτο. Παρά τις θεραπείες και την προσπάθειά του να επιστρέψει, ο Βούλγαρος φόργουορντ δεν μπόρεσε να προπονηθεί ούτε την Πέμπτη και δεν θα είναι διαθέσιμος για τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Εκτός αγώνα θα μείνει και ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος αντιμετωπίζει μυϊκούς σπασμούς. Ο έμπειρος γκαρντ δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα προπόνησης τις τελευταίες ημέρες και τελικά δεν θα αγωνιστεί στο ντέρμπι.

Παράλληλα, αμφίβολη παραμένει και η συμμετοχή του Μόντε Μόρις. Ο Αμερικανός γκαρντ αισθάνθηκε σφίξιμο στη μέση και η παρουσία του στο παιχνίδι θα κριθεί την τελευταία στιγμή, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερο πονοκέφαλο στον Ολυμπιακό στη θέση των γκαρντ.