Με απρόοπτα συνεχίστηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού ενόψει της 30ής αγωνιστικής της EuroLeague και του μεγάλου αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (6/3, 21:15).

Οι Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στην προπόνηση της Τετάρτης (4/3), με αποτέλεσμα η παρουσία τους στο ντέρμπι να θεωρείται αμφίβολη.

Ο Γουόκαπ αντιμετωπίζει μυϊκούς σπασμούς, ενώ ο Βεζένκοφ συνεχίζει τις θεραπείες, επιδιώκοντας να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούν. Παρά την επιθυμία του να αγωνιστεί στο κρίσιμο παιχνίδι, δεν κατάφερε ούτε αυτή τη φορά να μπει σε κανονικό ρυθμό προπόνησης.

Η οριστική απόφαση για τη συμμετοχή τους αναμένεται να ληφθεί μετά την προπόνηση της Πέμπτης (5/3), με τον Γιώργος Μπαρτζώκας να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για να ξεκαθαρίσει το τοπίο.