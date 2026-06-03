Πρόσκαιρη μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός την Πέμπτη 4 Ιουνίου, με βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες να επηρεάζουν κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από τις πρωινές ώρες και σταδιακά θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές, ενώ από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ οι νοτιάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά έως και τα 7 μποφόρ. Από την Παρασκευή ο καιρός θα βελτιωθεί, με το Σαββατοκύριακο να διαμορφώνεται σε πιο καλοκαιρινό σκηνικό.

Μεταβολή του καιρού στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται την Πέμπτη 4 Ιουνίου, με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικές βροχές, τις μπόρες και τις σποραδικές καταιγίδες που θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Από τις πρωινές ώρες, οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, όπου θα εκδηλωθούν τα πρώτα φαινόμενα. Σταδιακά, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν στο υπόλοιπο Ιόνιο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο, την κεντρική Στερεά, τις Σποράδες, την Εύβοια, καθώς και σε περιοχές του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Τα φαινόμενα θα έχουν κατά τόπους ένταση, ωστόσο από τις βραδινές ώρες αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές.

Ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα

Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν κατά τόπους στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Ενισχυμένοι νοτιάδες στο Αιγαίο

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε βόρειους βορειοδυτικούς με παράλληλη εξασθένηση.

Στο Αιγαίο οι νότιοι άνεμοι θα φτάνουν τα 3 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά θα ενισχύονται στα 6 και πιθανώς έως 7 μποφόρ.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, χωρίς ωστόσο να απομακρύνεται από τα φυσιολογικά έως και σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Στις περισσότερες περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο θα αγγίξει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα βόρεια και κυρίως στα ορεινά τμήματα του νομού.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μπόρες, ενώ κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση από αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους μεταβλητών διευθύνσεων 2 έως 4 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Παρασκευή: Λίγες τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες στα ηπειρωτικά

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το βόρειο Αιγαίο, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, δίνοντας τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι σύντομα και θα εξασθενήσουν από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς και έως τις μεσημεριανές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Παρά τη μικρή πτώση που θα παρουσιάσει στα ανατολικά, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας ο υδράργυρος θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλία θα αγγίξει τοπικά τους 31 βαθμούς. Στα νησιά οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 25 και 28 βαθμών, με την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα να προσεγγίζουν κατά τόπους τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο: Επιστροφή σε καλοκαιρινό σκηνικό

Με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και γενικά αίθριο καιρό θα κυλήσει το Σάββατο 6 Ιουνίου σε ολόκληρη τη χώρα.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια και στα ορεινά, όπου θα εκδηλώνονται τοπικές βροχές ή σύντομες μπόρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, επαναφέροντας συνθήκες που θα θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι.