Δωρεάν ένσημα για μακροχρόνια ανέργους προβλέπει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, εισάγοντας μια σημαντική αλλαγή στο ασφαλιστικό πλαίσιο. Η ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας δίνει τη δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης για διάστημα έως πέντε ετών, χωρίς κανέναν ηλικιακό περιορισμό. Το σύνολο των εισφορών θα καλύπτεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Στόχος της νέας διάταξης είναι η στήριξη όσων βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, αλλά πλησιάζουν στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και κινδυνεύουν να μην συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης. Η ρύθμιση απευθύνεται σε ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ για τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες, τους υπολείπονται έως πέντε έτη για πλήρη σύνταξη και διαθέτουν ενεργή ψηφιακή κάρτα ανεργίας.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να παραμείνουν ασφαλισμένοι μέχρι να συμπληρώσουν τον αναγκαίο αριθμό ημερών για συνταξιοδότηση. Η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει κάθε μήνα στον e-ΕΦΚΑ και στα επικουρικά ταμεία ποσό ίσο με αυτό που θα πλήρωνε ο άνεργος αν συνέχιζε την ασφάλισή του αυτοτελώς, εξασφαλίζοντας ότι ο χρόνος αυτός θα αναγνωρίζεται κανονικά ως χρόνος ασφάλισης.

Στη ρύθμιση εντάσσονται και άνεργοι που προέρχονται από βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ωστόσο ο χρόνος ασφάλισης που θα προκύψει δεν θα υπολογίζεται ως χρόνος βαρέας και ανθυγιεινής εργασίας. Με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής, όπως ο ελάχιστος αριθμός ημερών ασφάλισης, η διαδικασία υποβολής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ο τρόπος καταβολής των εισφορών.

Μέχρι σήμερα, η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης ίσχυε μόνο για όσους πληρούσαν συγκεκριμένα ηλικιακά όρια, αποκλείοντας πολλούς μακροχρόνια ανέργους. Η νέα διάταξη καταργεί αυτόν τον περιορισμό, ανοίγοντας τον δρόμο για την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο αρμόδιο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας τους, προσκομίζοντας ασφαλιστικά βιβλιάρια ή σχετικές βεβαιώσεις, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν διαθέτουν πρόσθετο χρόνο ασφάλισης και βεβαίωση δεκατετράμηνης συνεχούς εγγραφής από τον ΟΑΕΔ.

Σε περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας, η δυνατότητα δωρεάν επικόλλησης ενσήμων για όσους βρίσκονται κοντά στη σύνταξη συνιστά ουσιαστική κοινωνική παρέμβαση και ενίσχυση για τους μακροχρόνια ανέργους.