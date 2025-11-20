Χιλιάδες ασφαλισμένοι που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη διαπιστώνουν ότι τα ένσημα πριν το 2002 δεν εμφανίζονται στην ηλεκτρονική τους καρτέλα. Αιτία, η μηχανογράφηση των στοιχείων που ξεκίνησε από το 2002 και η χειρόγραφη τήρηση των βιβλιαρίων πριν από αυτή. Ο e-ΕΦΚΑ παρέχει πλέον εργαλεία για να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε τον «χαμένο χρόνο» ασφάλισης.

1. Έλεγχος των ενσήμων ηλεκτρονικά

Επισκεφθείτε την υπηρεσία «Συνοπτικό Ιστορικό Ασφάλισης» στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, για μια γρήγορη ματιά σε όλα τα διαστήματα ασφάλισης συνολικά.

Στην υπηρεσία «Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης» μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα διαστήματα ανά μήνα, τους κλάδους ασφάλισης και τις συνολικές εισφορές.

2. Τι κάνετε εάν λείπει χρόνος πριν το 2002

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή «Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης» στη σελίδα www.efka.gov.gr.

Εισάγετε ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και ακολουθήστε τις οδηγίες για να εμφανιστεί η καρτέλα σας.

Μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε τον χρόνο ασφάλισης που έχετε τεκμηριώσει.

3. Αιτήματα για χαμένο χρόνο

Εάν ο χρόνος δεν προκύπτει από την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ ή θέλετε να αναγνωριστεί περισσότερος χρόνος: Υποβάλετε αίτημα στην Υπηρεσία Συντάξεων . Συμπληρώστε την Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου (ΥΔΑΒΔ) . Αν υπάρχουν, συνυποβάλετε τα προηγούμενα και επόμενα ασφαλιστικά βιβλιάρια ή το βιβλιάριο υγείας για την επίμαχη χρονική περίοδο.

Το αίτημα διαβιβάζεται στο υποκατάστημα του τόπου απασχόλησης και μετά την έκδοση απόφασης κοινοποιείται στον ασφαλισμένο και στην Υπηρεσία Συντάξεων.

4. Συμβουλές για ασφαλισμένους