Χιλιάδες ασφαλισμένοι που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη διαπιστώνουν ότι τα ένσημα πριν το 2002 δεν εμφανίζονται στην ηλεκτρονική τους καρτέλα. Αιτία, η μηχανογράφηση των στοιχείων που ξεκίνησε από το 2002 και η χειρόγραφη τήρηση των βιβλιαρίων πριν από αυτή. Ο e-ΕΦΚΑ παρέχει πλέον εργαλεία για να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε τον «χαμένο χρόνο» ασφάλισης.

1. Έλεγχος των ενσήμων ηλεκτρονικά

  • Επισκεφθείτε την υπηρεσία «Συνοπτικό Ιστορικό Ασφάλισης» στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, για μια γρήγορη ματιά σε όλα τα διαστήματα ασφάλισης συνολικά.

  • Στην υπηρεσία «Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης» μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα διαστήματα ανά μήνα, τους κλάδους ασφάλισης και τις συνολικές εισφορές.

2. Τι κάνετε εάν λείπει χρόνος πριν το 2002

  • Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή «Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης» στη σελίδα www.efka.gov.gr.

  • Εισάγετε ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και ακολουθήστε τις οδηγίες για να εμφανιστεί η καρτέλα σας.

  • Μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε τον χρόνο ασφάλισης που έχετε τεκμηριώσει.

3. Αιτήματα για χαμένο χρόνο

  • Εάν ο χρόνος δεν προκύπτει από την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ ή θέλετε να αναγνωριστεί περισσότερος χρόνος:

    1. Υποβάλετε αίτημα στην Υπηρεσία Συντάξεων.

    2. Συμπληρώστε την Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου (ΥΔΑΒΔ).

    3. Αν υπάρχουν, συνυποβάλετε τα προηγούμενα και επόμενα ασφαλιστικά βιβλιάρια ή το βιβλιάριο υγείας για την επίμαχη χρονική περίοδο.

  • Το αίτημα διαβιβάζεται στο υποκατάστημα του τόπου απασχόλησης και μετά την έκδοση απόφασης κοινοποιείται στον ασφαλισμένο και στην Υπηρεσία Συντάξεων.

4. Συμβουλές για ασφαλισμένους

  • Ελέγχετε τακτικά το αναλυτικό και συνοπτικό ιστορικό ασφάλισης.

  • Κρατάτε αντίγραφα των βιβλιαρίων σας και των αιτήσεων.

  • Σε κάθε απορία, απευθυνθείτε στον ΕΦΚΑ ή στο υποκατάστημα του τόπου απασχόλησής σας.

