Σε λειτουργία βρίσκεται από την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026». Η προθεσμία για τους ενδιαφερόμενους είναι εξαιρετικά σύντομη, καθώς η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας, δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα νέας υποβολής, τροποποίησης ή ακύρωσης των αιτήσεων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με σκοπό τη στήριξη του εγχώριου τουρισμού και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στα δύο αυτά νησιά, τα οποία επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025. Η ενίσχυση, που ανέρχεται σε 300 ευρώ για τη Χίο και 250 ευρώ για τα Κύθηρα, θα διανεμηθεί μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας κατόπιν κλήρωσης, καθώς οι διαθέσιμες κάρτες είναι περιορισμένες (συνολικά 6.600 κάρτες μοιρασμένες σε δύο τουριστικές φάσεις).

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση, επιλέγοντας τον προορισμό και τη χρονική περίοδο που επιθυμούν. Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης, οι τελικοί δικαιούχοι θα μπορούν να ελέγξουν αν η αίτησή τους βρίσκεται σε κατάσταση «Κληρωθείσα», είτε με τους κωδικούς Taxisnet στην εφαρμογή είτε με το μοναδικό αναγνωριστικό της αίτησής τους και τα 4 τελευταία ψηφια του ΑΦΜ τους.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες και οι επιχειρηματίες των περιοχών αυτών, ακολουθεί ο πλήρης και αναλυτικός οδηγός με τις 23 χρησιμότερες ερωτήσεις και απαντήσεις για τη λειτουργία, τις εξαιρέσεις, τις επιλέξιμες δαπάνες και τη χρήση του Chios-Kythira Pass 2026:

1. Τι είναι το Chios-Kythira Pass 2026;

Το Chios-Kythira Pass 2026 είναι μια δράση που προβλέπει τη στήριξη του εγχώριου τουρισμού και την οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της νήσου Χίου, που επλήγη από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και Αυγούστου του 2025 και του νησιού των Κυθήρων, που επλήγη από τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2025 αντίστοιχα.

2. Ποιοι είναι δικαιούχοι της δράσης;

Δικαιούχοι είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης, κατά την περ. β’ της παρ.4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013.

Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τον Φορέα υλοποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων τα αποτελέσματα της οποίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

3. Ποιος θεωρείται «ωφελούμενος» του δικαιούχου;

«Ωφελούμενοι» του δικαιούχου θεωρούνται:

α) τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024 και

β) ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

Σε περιπτώσεις συζύγων, προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου.

Επισημαίνεται ότι εκδίδεται μία και μόνο κάρτα για όλη την ωφελούμενη μονάδα, δηλαδή τον δικαιούχο και τους ωφελούμενούς του.

4. Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση;

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι – ωφελούμενοι της οικονομικής ενίσχυσης:

α) Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ανεξαρτήτως από το αν γίνει τελικά χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι,

β) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι – ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

γ) όσοι δικαιούχοι έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία στον επιλεγμένο προορισμό, όπως αυτή προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024.

5. Ποιες είναι οι περιοχές που αφορούν τη δράση;

Το ποσό που διατίθεται από τη δράση μέσω της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών (τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής) στο Δήμο Χίου και στο Δήμο Κυθήρων.

Ο Δήμος χρήσης (Χίου ή Κυθήρων), δηλώνεται ρητώς κατά την υποβολή της αίτησης από τον δικαιούχο βάσει του προγράμματος που θα επιλέξει («Chios Pass» ή «Kythira Pass»)και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων.

6. Πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση για τη δράση;

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται από την Πέμπτη 14 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και θα αφορούν 2 φάσεις:

Φάση 1: Μάιος – Ιούνιος 2026 και

Φάση 2: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2026.

Η υποβολή των αιτήσεων για κάθε φάση θα είναι κοινή, με τον δικαιούχο να επιλέγει τον προορισμό και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμεί.

7. Πώς μπορώ να υποβάλλω αίτηση για τη δράση;

1ος τρόπος:

Ο δικαιούχος πραγματοποιεί είσοδο στην εφαρμογή, η οποία πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet).

Αμέσως μετά, καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password) που θα λάβει, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι εφόσον ο πολίτης έχει ήδη καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ. Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ, τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια πιστοποίησης. Για τη σχετική διαδικασία παρέχονται πληροφορίες στο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/ethniko-metroo-epikoinonias-emep

Στη συνέχεια επιλέγει τον προορισμό της επιλογής του καθώς και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμεί.

Ακολούθως, δηλώνει υπεύθυνα ότι ο ίδιος και οι ωφελούμενοι αυτού δεν έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή δεν θα επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Παράλληλα δηλώνει υπεύθυνα ότι ο ίδιος και οι ωφελούμενοι αυτού δεν έχουν κύρια κατοικία τη Χίο ή τα Κύθηρα, αντίστοιχα, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024, καθώς και ότι το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον ίδιο για την κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής του ιδίου και των ωφελούμενών του και δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του.

Οι δηλώσεις των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου συνιστούν υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προς την αλήθεια του περιεχομένου τους.

Ο δικαιούχος καταχωρίζει επίσης το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιλογής του, από το οποίο αιτείται την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

Σημείωση: Κάθε κινητό ή/και email μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία και μόνον αίτηση.

Για αναλυτικές οδηγίες, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης.

2ος τρόπος:

Ο δικαιούχος έχει, επίσης, τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), με τον αρμόδιο υπάλληλο ΚΕΠ να καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, ο οποίος αριθμός κινητού τηλεφώνου στη συνέχεια πρέπει να πιστοποιηθεί. Σημειώνεται ότι εφόσον ο πολίτης έχει ήδη καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ. Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ, τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια πιστοποίησης. Για τη σχετική διαδικασία παρέχονται πληροφορίες στο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/ethniko-metroo-epikoinonias-emep.

Στη συνέχεια, προχωρά στη διαδικασία υποβολής της αίτησής του σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται και στον 1ο τρόπο.

8. Ποιες είναι οι καταστάσεις της αίτησής μου;

Η αίτηση κάθε πολίτη μπορεί να βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:

Επεξεργασία από Δικαιούχο

Υποβληθείσα (συμμετοχή στην κλήρωση)

Κληρωθείσα

Μη Κληρωθείσα

Για οποιαδήποτε επιπλέον απορία/διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής της Δράσης (βλ. ερώτηση 23).

9. Μπορώ να διαγράψω την αίτησή μου;

Μπορείτε να διαγράψετε την αίτησή σας και να υποβάλετε νέα μέχρι την προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, δεν επιτρέπεται η ανάκληση της αίτησης ή/ και η δημιουργία νέας.

10. Ποιο είναι το ύψος της ενίσχυσης που μπορώ να λάβω;

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε:

Τριακόσια (300) ευρώ για όσους επιλέξουν ως προορισμό το «Chios Pass»

Διακόσια πενήντα (250) ευρώ για όσους επιλέξουν ως προορισμό το «Kythira Pass»

Σημείωση: Το ανωτέρω ποσό δεν θα μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο λογαριασμό ή να γίνει ανάληψη αυτού, ενώ στην άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα δεν δύναται να πιστωθεί άλλο χρηματικό ποσό.

11. Πώς καθορίζεται η κατανομή των άυλων ψηφιακών καρτών ανά προορισμό και ανά φάση;

Η κατανομή των άυλων ψηφιακών καρτών καθορίζεται ως εξής:

Φάση 1:

«Chios Pass»: 1.500

«Kythira Pass»: 1.800

Φάση 2:

«Chios Pass»: 1.500

«Kythira Pass»: 1.800

12. Πώς θα ενημερωθώ ότι είμαι δικαιούχος;

Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τον Φορέα υλοποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων, τα αποτελέσματα της οποίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος και στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Παράλληλα, οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν μέσω email ή/και sms στα στοιχεία που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους.

13. Είμαι επιχειρηματίας και διαθέτω επιχείρηση σε κάποιο άλλο μέρος της δράσης, με υποκατάστημα στις επιλεγμένες περιοχές. Μπορώ να συμμετέχω στη δράση;

Ναι. Εφόσον υπάρχει υποκατάστημα σ’ ένα από τα επιλέξιμα μέρη της δράσης το οποίο εντάσσεται στις επιλέξιμες κατηγορίες εστίασης, διαμονής ή τοπικών μεταφορών, μπορούν να πραγματοποιηθούν συναλλαγές με την αντίστοιχη άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, στο POS που διαθέτετε στο υποκατάστημά σας.

Σημειώνεται ότι η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε φυσικά τερματικά POS, ενώ δεν είναι δυνατή η χρήση της σε web POS καθώς και σε διαδικτυακές αγορές/κρατήσεις.

14. Είμαι επιχειρηματίας. Πώς λειτουργεί ως προς την επιχείρησή μου το Chios-Kythira Pass 2026 και πότε θα λάβω τα χρήματα;

Η κάρτα Chios-Kythira Pass 2026 λειτουργεί όπως οποιαδήποτε άλλη χρεωστική κάρτα. Ως εκ τούτου, τα χρήματα λαμβάνονται απευθείας όπως σε κάθε άλλη συναλλαγή μέσω POS ή ηλεκτρονικής τραπεζικής.

15. Είμαι επιχειρηματίας. Πώς μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η επιχείρησή μου είναι επιλέξιμη για τη δράση;

Μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής μπορείτε να επαληθεύσετε, με αναζήτηση βάσει του ΑΦΜ, την επιλεξιμότητά σας και κατ΄ επέκταση τη δυνατότητα χρήσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας στην επιχείρησή σας. Η εφαρμογή επιστρέφει την πληροφορία σχετικά με τη συμμετοχή ή μη της επιχείρησής σας στη δράση.

16. Πώς εκδίδω την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για το Chios-Kythira Pass;

Μέσω της ειδικής εφαρμογής κι εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί και κληρωθεί δικαιούστε την έκδοση άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, στην οποία πιστώνεται το αναλογούν ποσό. Μετά την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών σας ενημερώνει για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, για την ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, αποστέλλοντας:

α) γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει στην ειδική εφαρμογή, με ενσωματωμένες οδηγίες για την ενεργοποίηση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και

β) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει στην ειδική εφαρμογή, με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Αφότου εισέλθετε στον ανωτέρω σύνδεσμο, δημιουργείτε προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και λαμβάνετε κωδικό επιβεβαίωσης, με νέο γραπτό μήνυμα (sms), προκειμένου να ενεργοποιήσετε την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

17α. Πού μπορώ να κάνω χρήση της κάρτας;

Το Chios-Kythira Pass μπορεί να αξιοποιηθεί για αγορές σε επιχειρήσεις του Δήμου Χίου και του Δήμου Κυθήρων (ανάλογα με τον επιλεγμένο προορισμό από τον δικαιούχο) και αφορά την κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς, διαμονής και εστίασης στις επιλέξιμες περιοχές (βλ. ερώτηση 5). Η χρήση της μπορεί να αφορά σε μία ή περισσότερες πληρωμές, για μέρος ή για το σύνολο του ποσού για το προϊόν ή την υπηρεσία που επιθυμείτε να αποκτήσετε.

Σημείωση: Ο προορισμός δηλώνεται ρητώς κατά την υποβολή της αίτησης από τον δικαιούχο και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης.

17β. Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν οριστεί για τη δράση, όσον αφορά την τοπική μεταφορά;

Περιλαμβάνονται τα εξής: ενοικίαση αυτοκινήτων, υπηρεσίες ταξί, υπηρεσίες λεωφορείων, θαλάσσιες μεταφορές (από Δήμο σε Δήμο), ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών, μαρίνες / παροχή υπηρεσιών σε μαρίνες, λοιπές μεταφορές, ενοικίαση σκαφών, λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων κλπ.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα επιλέξιμων κατηγοριών εμπόρου (MCCs) (εδώ)

Σημείωση: Δεν περιλαμβάνεται η κράτηση και έκδοση ακτοπλοϊκών ή/και αεροπορικών εισιτηρίων από ή/και προς τα επιλέξιμα μέρη της δράσης.

17γ. Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν οριστεί για τη δράση, όσον αφορά τη διαμονή;

Στις επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας «διαμονή» περιλαμβάνονται τα εξής: ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα, ενοικίαση τροχόσπιτων, λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα, timeshare real estate, κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού, camping κλπ.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα επιλέξιμων κατηγοριών εμπόρου (MCCs) (εδώ)

Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται συναλλαγές πληρωμής σε πλατφόρμες κράτησης βραχυπρόθεσμης ενοικίασης καταλυμάτων. Μπορείτε να προχωρήσετε σε κράτηση μέσω σχετικών εφαρμογών αλλά η πληρωμή θα πρέπει να γίνει σε φυσικό POS της επιχείρησης στον τόπο διαμονής.

17δ. Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν οριστεί για τη δράση, όσον αφορά την εστίαση;

Στις επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας «εστίαση» περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες: επιχειρήσεις εστίασης και εστιατόρια, bars / taverns / lounges / discos, fast food κλπ.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα επιλέξιμων κατηγοριών εμπόρου (MCCs) (εδώ)

Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων και υπεραγορών (σουπερμάρκετ κλπ).

Για τυχόν απορίες/διευκρινίσεις, παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε τις κατηγορίες επιλέξιμων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που βρίσκονται αναρτημένες στη σελίδα της Δράσης ή επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής της Δράσης (βλ. ερώτηση 23).

18. Πώς μπορώ να κάνω χρήση της κάρτας;

Για τη χρήση της κάρτας, απαιτείται κατάλληλο smartphone που υποστηρίζει απαραιτήτως την τεχνολογία NFC – ανέπαφων συναλλαγών.

Ειδικότερα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, εφόσον την έχετε προσθέσει μέσα από την ειδική εφαρμογή του Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού που θα επιλέξετε, σε ένα από τα ψηφιακά πορτοφόλια:

ApplePay (για συσκευές iOS) και

GooglePay (για συσκευές Android).

Σημείωση: H κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε φυσικά τερματικά POS, ενώ δεν είναι δυνατή η χρήση της σε web POS καθώς και σε διαδικτυακές αγορές/κρατήσεις.

19. Πότε η κάρτα μου ενεργοποιείται και είναι έτοιμη προς χρήση;

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησής σας και την έγκριση αυτής (έως 2 εργάσιμες ημέρες), ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών σας ενημερώνει για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την ενεργοποίηση της κάρτας. Με την ενεργοποίηση αυτής, αποκτάτε αυτομάτως το δικαίωμα χρήσης της σε συναλλαγές στις επιλέξιμες επιχειρήσεις της περιοχής που δηλώσατε κατά την υποβολή της αίτησής σας.

20. Μπορώ να μεταβιβάσω την κάρτα μου σε τρίτο πρόσωπο;

Όχι, δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση της κάρτας σε τρίτο πρόσωπο. Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδό σας στην εφαρμογή και κατά την υποβολή της αίτησης, δηλώσατε ότι το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από εσάς για την κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής σας και των ωφελούμενών σας (βλ. ερώτηση 3).

21. Πώς μπορώ να ελέγξω ότι η κάρτα μου θα είναι συμβεβλημένη με το τερματικό POS μιας επιχείρησης στα επιλέξιμα μέρη;

Μπορείτε να αιτηθείτε απ’ τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης στην οποία επιθυμείτε να κάνετε χρήση της κάρτας, να πραγματοποιήσετε μια δοκιμαστική και μικρής αξίας συναλλαγή (εντός των κατηγοριών των επιλέξιμων και εγκεκριμένων παροχών/υπηρεσιών).

Επιπλέον, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής οι δικαιούχοι μπορούν να επαληθεύουν, με αναζήτηση βάσει του ΑΦΜ της επιχείρησης τη δυνατότητα χρήσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Η εφαρμογή επιστρέφει την πληροφορία σχετικά με την συμμετοχή ή μη της συγκεκριμένης επιχείρησης στη δράση.

Σε περίπτωση απόρριψης συναλλαγής με την κάρτα του Προγράμματος ο δικαιούχος θα πρέπει να επικοινωνεί με το πιστωτικό ίδρυμα έκδοσης της κάρτας του, για να πληροφορείται σχετικά με την αιτία μη αποδοχής της συναλλαγής του, καθώς το Κέντρο Υποστήριξης του Προγράμματος δεν διαθέτει πρόσβαση σε στοιχεία τραπεζικών συναλλαγών.

22. Μέχρι πότε έχει ισχύ το Chios-Kythira Pass μου;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρηματικό ποσό που έχει πιστωθεί στην κάρτα σας, μέχρι την ολοκλήρωση της Φάσης εντός της οποίας έχετε υποβάλει αίτηση και κληρωθεί.

Π.χ. Αν κληρωθείτε για την 1η Φάση (Μάιος – Ιούνιος), θα μπορείτε να εξαργυρώσετε το Chios-Kythira Pass έως και 30/06/2026.

23. Που μπορώ να απευθυνθώ για ερωτήματα ή διευκρινίσεις για την λειτουργία της πλατφόρμας;

Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημά σας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών της Δράσης στο 215 215 7827.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00.