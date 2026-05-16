Ένας 50χρονος εργάτης στη Νίσυρο υπέστη ακρωτηριασμό στο δεξί του χέρι εξαιτίας εργατικού ατυχήματος.

Ο άτυχος εργάτης νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κω, έπειτα από την επιχείρηση διακομιδής που πραγματοποιήθηκε, προκειμένου να του παρασχεθεί εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου Κω Νίκο Φανιό, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο αλλοδαπός εργάτης έφτασε στο νοσοκομείο περίπου στις 10:30 το πρωί του Σαββάτου και οδηγήθηκε αμέσως στο χειρουργείο, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών.

Σύμφωνα με τον κ. Φανιό, κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι το δεξί του χέρι ήταν ήδη ακρωτηριασμένο. Το ατύχημα προκλήθηκε κατά τη χρήση μηχανήματος με ιμάντα.

Ο 50χρονος παραμένει νοσηλευόμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Κω, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.