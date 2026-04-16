Εργατικό ατύχημα στο Ρέθυμνο σημειώθηκε την Τετάρτη σε υπό ανακαίνιση ξενοδοχείο στην περιοχή του Μυλοποτάμου, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας στα εργοτάξια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 20χρονος εργάτης συριακής καταγωγής τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια εργασιών. Η πτώση, από ύψος περίπου δέκα μέτρων, προκάλεσε κακώσεις στη σπονδυλική στήλη και στη γνάθο.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου νοσηλεύεται. Παράλληλα, συνελήφθησαν οι δύο υπεύθυνοι εργολάβοι του έργου, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το εργατικό ατύχημα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στον χώρο εργασίας.