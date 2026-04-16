Ένας οδηγός νταλίκας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για 49χρονο υπήκοο Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και θα οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Καλοχωρίου. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ (Θεσσαλονίκης), οι οποίοι πραγματοποίησαν έλεγχο στον οδηγό του βαρέως οχήματος (ελκυστήρας με επικαθήμενο).

Από την αλκοολομέτρηση που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ σε ποσοστό άνω του επιτρεπόμενου ορίου, με ενδείξεις 0,76 και 0,78 mg/l εκπνεόμενου αέρα. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.