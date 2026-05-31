Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για την πλήρωση 167 μόνιμων θέσεων εργασίας στις Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε.), καθώς η σχετική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει απόψε, Κυριακή 31 Μαΐου 2026, στις 23:59. Η συγκεκριμένη προκήρυξη αφορά προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), με 84 θέσεις με εμπειρία και 83 χωρίς εμπειρία, και στοχεύει στην άμεση ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου και των αστικών δρομολογίων στην Περιφέρεια Αττικής. Οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα καλούνται να κινηθούν άμεσα, καθώς η διαδικασία διεκπεραιώνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Αναλυτικά οι θέσεις:

Συνολικές θέσεις: 167

Θέσεις με εμπειρία: 84

Θέσεις χωρίς εμπειρία: 83

Κωδικός θέσης: 100

Οι νέες προσλήψεις στοχεύουν στην ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες μετακίνησης και να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν υποψήφιοι που πληρούν τα γενικά και ειδικά προσόντα της προκήρυξης.

Μεταξύ άλλων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Να έχουν γεννηθεί από το 1981 έως και το 2005

Να διαθέτουν την απαραίτητη σωματική και ψυχική υγεία για την άσκηση καθηκόντων οδηγού

Να μην έχουν κώλυμα διορισμού

Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις

Να κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα έως τη λήξη της προθεσμίας

Ποιοι τίτλοι σπουδών γίνονται δεκτοί

Για τις προσλήψεις στην ΟΣΥ γίνονται δεκτοί τίτλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως:

Απολυτήριο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ,

Τίτλοι ΙΕΚ,

Πτυχία ΤΕΕ ή ΤΕΛ,

Ισότιμοι τίτλοι σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Παράλληλα, εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις από υποψηφίους με βασικά προσόντα, προβλέπεται και επικουρική κατηγορία τίτλων, όπως απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Τι πρέπει να προσέξετε

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, καθώς η διαδικασία επεξεργάζεται μηχανογραφικά.

Ειδικά σημεία προσοχής είναι:

Ο σωστός κωδικός θέσης

Οι κωδικοί τίτλων σπουδών

Τα πρόσθετα προσόντα και δικαιολογητικά

Ένα λάθος στοιχείο μπορεί να επηρεάσει τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.