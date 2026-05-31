Συναγερμός σήμανε στη Μάνδρα, καθώς άνδρας εντοπίστηκε σε ταράτσα μονοκατοικίας στην οδό Βαγγού Δήμα 12, όπου φέρεται να απειλεί ότι θα αυτοτραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται πιθανότατα για χρήστη ουσιών. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και διαπραγματευτές της ΕΛ.ΑΣ., ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας.

Οι αρχές προσπαθούν να πείσουν τον άνδρα να παραδώσει το αντικείμενο και να απομακρυνθεί από το επικίνδυνο σημείο, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο τραυματισμού.