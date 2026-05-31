Δύο άνδρες συνελήφθησαν για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών το Σάββατο (31.05.2026) στη Χαλκιδική, έπειτα από επιχείρηση των αστυνομικών αρχών στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν ποσότητες κοκαΐνης και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα που σχετίζονται με τη διακίνηση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες (30.05.2026) στη Χαλκιδική από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών, ενώ στην κατοχή του ενός βρέθηκαν πέντε μικροδέματα κοκαΐνης συνολικού βάρους 6,4 γραμμαρίων.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μία συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 47,8 γραμμαρίων, καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Επιπλέον, κατασχέθηκε ένα όχημα ιδιοκτησίας του ενός αλλοδαπού, μαζί με το χρηματικό ποσό των 1.050 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.