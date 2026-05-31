Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής (31/5) στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε προσωρινά τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον Σεβασμιώτατο στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για προληπτικό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο Αρχιεπίσκοπος υποβλήθηκε σε σειρά ιατρικών και κλινικών εξετάσεων, τα αποτελέσματα των οποίων δεν έδειξαν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ως εκ τούτου, έλαβε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα.

Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στους πιστούς και τους ιερείς που βρίσκονταν στον ναό, καθώς συνέβη ενώ η λειτουργία βρισκόταν σε εξέλιξη.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος είχε μεταβεί στη Θεσσαλονίκη από το Σάββατο στο πλαίσιο προγραμματισμένων εκκλησιαστικών υποχρεώσεων, ενώ οι γιατροί διερεύνησαν τα αίτια του λιποθυμικού επεισοδίου μέσω των απαραίτητων εξετάσεων.