Σοκ έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η υπόθεση που ερευνούν οι Αρχές, η οποία αφορά ένα 14χρονο κορίτσι και τον 61χρονο θείο της. Όπως αναφέρει το thestival.gr, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο άνδρας φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά την ανιψιά του για τουλάχιστον οκτώ χρόνια.

Όπως προκύπτει από τη σχετική καταγγελία, ο 61χρονος φέρεται να προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης από το 2017, όταν εκείνη ήταν μόλις πέντε ετών. Οι πράξεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, φέρονται να τελέστηκαν τόσο στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη όσο και σε εξοχική κατοικία στην περιοχή της Καβάλας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε το κορίτσι, η κακοποίηση συνεχίστηκε έως και το 2025.

Σε βάρος του 61χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό και κατάχρηση ανηλίκων, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 61χρονου ημεδαπού για τα αδικήματα του βιασμού και κατάχρησης ανηλίκων.

Προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο 61χρονος προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του (14 ετών σήμερα) από το έτος 2017, τόσο εντός της οικίας τους στη Θεσσαλονίκη, όσο και σε εξοχική κατοικία σε περιοχή της Καβάλας.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.