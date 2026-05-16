Μπορεί για σας να είναι σήμερα, αλλά για μένα – τώρα που γράφω – είναι ακόμη προχθές. Ούτε εσείς ούτε εγώ δεν έχουμε δει ακόμη τον τελικό της Γιουροβίζιον, μπορούμε ωστόσο να συνεννοηθούμε.

Το FERTO έπεσε σαν βότσαλο στη λίμνη με τις κορμάρες, τις σμιλεμένες από την αισθητική χειρουργική κι αποπάνω φραπ φραπ φραπ η ψεύτικη μαλλούρα να μας έρχεται στη μούρη και να βιτσίζει την πλήξη μας. Είναι τωόντι πληκτική η Γιουροβίζιον ιδίως όταν μας γαζώνει ταρατατά με έθνικ δηλώσεις και δικαιωματιστικές συνδηλώσεις – ευτυχώς όλα αυτά έχουν υποχωρήσει κάπως τα τελευταία χρόνια. Μέσα απ΄ αυτή τη χαραμάδα βρήκε χώρο ο Ακύλας και τρύπωσε.

Μου άρεσε από την αρχή που η συμμετοχή του δεν μύριζε «παραγωγή» από σαράντα πέντε μάστορες κι εξήντα μαθητάδες, που δεν τη συνυπέγραφαν εταιρείες και λοιποί κατασκευαστές της μαζικής κουλτούρας. Τέλος πάντων, ναι, μου άρεσε. Κυρίως γιατί με αποσπούσε από τη μουντάδα του κόσμου ετούτου και με προφύλασσε από την αγριάδα του. Εγώ κι ο καναπές μου, το Ρούπελ μου, το αμπρί και το μη παρέκει μου. Δεν δουλεύει πάντα…

Οχι άλλα μισόλογα. Ο ημιτελικός της Τρίτης με λύπησε. Πού η φρεσκάδα, πού η εντυπωσιακή φιγούρα, πού η αυθορμησία της κίνησης και κυρίως πού η φωνή, η φωνή, η φωνή; Σαν να βγάζεις κάποιον να σου τραγουδήσει κι αντί να σκιστείς να του βρεις το σωστό μικρόφωνο κι έναν ηχολήπτη της προκοπής, εσύ να σεκλετίζεσαι για το κοστούμι της Παρθένας Χοροζίδου.

Μια ντουλαπίλα έφραξε τη μύτη μου, τώρα που ανεβάζω τα μάλλινα. Κι αντί να εκμεταλλευτούμε τη φάση και να την αερίσουμε, εμείς πήγαμε με ό,τι ξέραμε. Η περικύκλωση του FERTO από τους συνήθεις «απαραίτητους» που το περιέσφιξαν και του μάραναν τη φρεσκάδα κρεμώντας πάνω του την Αρτα και τα Γιάννενα είχε κακό αποτέλεσμα. Ο πληθωρικός και εύπλαστος Ακύλας ΔΕΝ ακούστηκε ούτε και κατάφερε να γίνει ορατός μέσα στην τόση φλυαρία του σκηνικού και της σκηνοθεσίας.

Ευτυχώς που ο φερόμενος ως αντίπαλός μας, το τραγούδι της Φινλανδίας, ούτε αυτός με πείθει. Σκανδιναβικό ανδρικό σεξαπίλ με μαλλί λασπωτήρα, σαν του Βαμβακούλα; Ούτε που να με κρεμάσεις ανάποδα…