«Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία, είμαστε πραγματικά μόνοι μαζί». H Ευρώπη πρέπει να συντονιστεί για να αντιμετωπίσει μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα – μια πραγματικότητα στην οποία οι ΗΠΑ έχουν γίνει «πιο εχθρικές και απρόβλεπτες» και «ενδέχεται να μην μπορούν πλέον να εγγυηθούν την ασφάλειά μας». Με αυτά τα λόγια ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, παρέλαβε το Διεθνές Βραβείο Καρλομάγνου, το οποίο τιμά άτομα για τη συμβολή τους στην ευρωπαϊκή ενότητα – και έστειλε νέα προειδοποίηση στη Γηραιά Ηπειρο.

«Στη δεκαετία του 2020 οι εξωτερικές κρίσεις διαδέχθηκαν η μία την άλλη, επιδεινώνοντας η μία την άλλη και περιορίζοντας ολοένα και περισσότερο το περιθώριο για δισταγμούς. Εξακολουθούμε να απορροφούμε δασμούς που επιβλήθηκαν από τον βασικό εμπορικό μας εταίρο, (δασμούς) σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί εδώ και έναν αιώνα. Τώρα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έφερε ξανά τον πληθωρισμό στις οικονομίες μας και την ανησυχία στις οικογένειές μας. Ακόμη και όταν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν ξανά, οι κλυδωνισμοί που υπέστησαν οι εφοδιαστικές αλυσίδες ενδέχεται να παραμείνουν για μήνες ή χρόνια», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Μάριο Ντράγκι από το δημαρχείο του Ααχεν στη Γερμανία όπου παρέλαβε το βραβείο του.

«Αυτές οι κρίσεις θα ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστούν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Ωστόσο, έρχονται σε μια εποχή που οι επενδυτικές ανάγκες της Ευρώπης έχουν καταστεί τεράστιες. Το ποσό που είχε ήδη εκτιμηθεί σε περίπου 800 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε πρόσθετες στρατηγικές δαπάνες έχει αυξηθεί, με τις αμυντικές δεσμεύσεις των τελευταίων ετών, σε σχεδόν 1,2 τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο», προσέθεσε.

Ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Ντράγκι, γνωστός και ως Σούπερ Μάριο για τις ικανότητές του, είχε σταθεροποιήσει το ευρώ σε κρίσιμη στιγμή κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους που αντιμετώπισε και η Ελλάδα. Οπως είπε για αυτόν ο ίδιος ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς: «Πήρες ένα ρίσκο, θα μπορούσε να είχε αποτύχει. Ομως, απέδωσε καρπούς. Το ευρώ είναι σήμερα αδιαμφισβήτητο».