Βήμα για τον επανακαθορισμό της τροχιάς της παράταξης, μαζί με την επιβεβαίωση των αρχών της, είναι το συνέδριο της ΝΔ σύμφωνα με τον βουλευτή Β’ Πειραιώς Γιάννη Τραγάκη. Ο αρχαιότερος βουλευτής του Κοινοβουλίου, που εξακολουθεί να ζει από μέσα – τόσο στην πρώτη σειρά των εδράνων στη Βουλή όσο και στην κομματική έδρα της Πειραιώς όποτε χρειάζεται – όλες τις εξελίξεις στο κόμμα, απαντά στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για θέματα που προκαλούν τελευταία γαλάζιες αναταράξεις – από το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή έως το μέτωπο βουλευτών και εξωκοινοβουλευτικών. «Η ΝΔ δεν μεταλλάσσεται, εξελίσσεται» λέει και απαντά στο αν και ποιος απειλεί τον κοινοβουλευτισμό.

Από την Κασσάνδρα Χαλκιδικής μέχρι το Metropolitan Expo στην Αθήνα, πόσο άλλαξε η ουσία των συνεδρίων; Παραμένει κορυφαίο «όργανο» που επηρεάζει την πορεία του κόμματος ή έχει αποστειρωθεί;

Είμαι ο μακροβιότερος εν ενεργεία πολιτικός στον κόσμο, με αδιάλειπτη κοινοβουλευτική παρουσία από το 1974. Σε αυτά τα 52 χρόνια πολιτικής διαδρομής είχα την τύχη να ζήσω από κοντά τη γέννηση της ΝΔ και να συμμετάσχω σε κάθε συνέδριό της, από το προσυνέδριο της Χαλκιδικής το 1976 μέχρι σήμερα, στο 16ο Τακτικό Συνέδριο. Αν κάτι δεν άλλαξε όλα αυτά τα χρόνια, είναι η ουσία. Τα συνέδρια της ΝΔ δεν ήταν ποτέ μια τυπική κομματική διαδικασία, ήταν και παραμένουν οι στιγμές όπου η παράταξη επανακαθορίζει τον βηματισμό της, επιβεβαιώνει τις αρχές της και χαράσσει την πορεία της για το μέλλον. Και ναι, το Συνέδριο εξακολουθεί να αποτελεί το ανώτατο συλλογικό όργανο του κόμματος, οι αποφάσεις του οποίου οφείλουν να γίνονται σεβαστές από όλους.

Από την ίδρυσή της η ΝΔ προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των καιρών ή μεταλλάσσεται, όπως πιστεύουν κάποιοι;

Η ΝΔ υπήρξε πάντοτε η παράταξη της ευθύνης. Στις κρίσιμες στιγμές για τη χώρα δεν κρύφτηκε ποτέ, δεν επέλεξε τον λαϊκισμό και δεν υπολόγισε το πολιτικό κόστος όταν το εθνικό συμφέρον απαιτούσε δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφάσεις. Είναι η παράταξη που συνέδεσε το όνομά της με τις μεγάλες εθνικές επιλογές, που οδήγησε την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, που κράτησε τη χώρα όρθια σε δύσκολες περιόδους και υπερασπίστηκε σταθερά τη δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή και την εθνική αξιοπρέπεια. Η ΝΔ δεν μεταλλάσσεται, εξελίσσεται. Προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε εποχής, χωρίς να απομακρύνεται ποτέ από τις ιδρυτικές της αξίες. Σήμερα, σε ένα περιβάλλον διεθνών αναταράξεων και σύνθετων εθνικών προκλήσεων, η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, τόλμη και καθαρό προσανατολισμό – στοιχεία που μόνο η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορούν να εγγυηθούν με αξιοπιστία και συνέπεια.

Κινδυνεύει ο κοινοβουλευτισμός από τους εξωκοινοβουλευτικούς;

Η συζήτηση για το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή αποτελεί μια σοβαρή θεσμική πρόταση, που στοχεύει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εκτελεστικής εξουσίας, και προσωπικά με βρίσκει απολύτως σύμφωνο ως προς τον προβληματισμό που ανοίγει. Ωστόσο, το πολίτευμά μας είναι και παραμένει μια ισχυρή Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Αποκλειστικοί εκφραστές της λαϊκής βούλησης είναι οι εκλεγμένοι βουλευτές και το Κοινοβούλιο παραμένει ο πυρήνας της δημοκρατικής νομιμοποίησης. Δεν πιστεύω ότι ο κοινοβουλευτισμός απειλείται από την παρουσία εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Αυτό που πραγματικά μπορεί να τον αποδυναμώσει είναι η απαξίωση των θεσμών, ο λαϊκισμός και η απομάκρυνση της πολιτικής από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.