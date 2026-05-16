Η διαδικασία για την πιστοποίηση αναπηρίας έχει απλοποιηθεί σημαντικά, καθώς πλέον πραγματοποιείται ψηφιακά, καταργώντας τις άσκοπες μετακινήσεις και τη γραφειοκρατία του παρελθόντος. Μέσα από ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, ο ενδιαφερόμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του μπορεί να εκκινήσει τη διαδικασία, ενώ προβλέπεται και ειδική μέριμνα για όσους δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες.

Πού και πώς κάνω αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕΠΑ;

Οι αιτήσεις για πιστοποίηση αναπηρίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας». Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Μπορεότε να συμβουλευθείτε και το Εγχειρίδιο Χρήσης της πλατφόρμας.

Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα, μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση:

(α) είτε με τη συνδρομή των υπαλλήλων που υπηρετούν στα Κέντρα Κοινότητας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις Γραμματείες ΚΕΠΑ

(β) είτε μέσω εξουσιοδότησης κάποιου άλλου προσώπου, ώστε να κάνει την αίτηση για λογαριασμό σας.

Σημειώνεται ότι βάσει του ν. 4961/2022, ο πολίτης μπορεί να αποταθεί σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω σημεία φυσικής εξυπηρέτησης και δεν υπάρχει χωρικός περιορισμός στην εξυπηρέτηση του βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του.

Επιπλέον, μπορείτε:

να παρακολουθείτε την πορεία του αιτήματός σας

να ενημερωθείτε για την ημερομηνία εξέτασής σας από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή

να μάθετε το αποτέλεσμα γνωστοποίησης αναπηρίας

Αίτηση μπορεί να υποβληθεί για:

Αρχική αξιολόγηση για πιστοποίηση

Αξιολόγηση για παράταση πιστοποίησης

Αξιολόγηση για επιδείνωση υπάρχουσας ή προσθήκης νέας πάθησης

Αξιολόγηση για αναθεώρηση ισχύουσας πιστοποίησης

Την αίτηση μπορεί να υποβάλει και νόμιμος εκπρόσωπος σας και συγκεκριμένα:

οι γονείς και επίτροποι για τα παιδιά τους

οι δικαστικοί συμπαραστάτες για τους ενήλικες

κάτοχος συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου

νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος

Θα χρειαστεί να:

συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

συμπληρώσετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας

επισυνάψετε το απαιτούμενο δικαιολογητικό που αποδεικνύει την σχέση σας με τον εξεταζόμενο και να συμπληρώσετε τα στοιχεία του (για νόμιμους εκπροσώπους)

Μετά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να ενημερώσετε τον θεράποντα ιατρό που σας παρακολουθεί για την καταχώρηση του Εισηγητικού Φακέλου της πάθησής σας.