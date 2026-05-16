Η Χαρτς είχε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Σκωτίας στα χέρια της μέχρι κυριολεκτικά… το τελευταίο λεπτό. Εκεί ο Μαέντα από κοντινή απόσταση εκτέλεσε τον τερματοφύλακα από κοντά και διαμόρφωσε το 2-1 για τους Κέλτες.

Το κερασάκι στην τούρτα που σφράγισε το 56ο πρωτάθλημα της Σέλτικ ήρθε στις καθυστερήσεις του αγώνα, όταν μέχρι και ο τερματοφύλακας της Χαρτς είχε ανέβει για κεφαλιά σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια για ισοφάριση. Η Σέλτικ βγήκε στην αντεπίθεση, με τον Όσμαντ να σκοράρει για το τελικό 3-1.

Για την ιστορία, ο Σάνκλαντ είχε δώσει προβάδισμα στην Χαρτς και το όνειρο φάνταζε αληθινό, όμως ο Κυζιρίδης παραχώρησε πέναλτι στην λήξη του ημιχρόνου, το οποίο ο Ένγκελς εκμεταλλεύτηκε και έκανε το 1-1.

Ο αγώνας

Το πρώτο ημίχρονο είχε ένταση, δυνατές μονομαχίες και μεγάλες στιγμές μπροστά από τις δύο εστίες. Η Χαρτς κατάφερε να «παγώσει» το γήπεδο στο 43ο λεπτό, όταν ο Κίνγκσλεϊ βρήκε εξαιρετικά τον Σάνκλαντ και εκείνος νίκησε τον τερματοφύλακα της Σέλτικ για το 0-1. Οι φιλοξενούμενοι κρατούσαν στα χέρια τους ένα αποτέλεσμα-όνειρο, όμως λίγο πριν την ανάπαυλα ήρθε η φάση που άλλαξε τις ισορροπίες. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης υπέπεσε σε πέναλτι και ο Ένγκελς από τα έντεκα βήματα έκανε το 1-1 στο 45+3’.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Σέλτικ μπήκε αποφασισμένη να βρει το γκολ του τίτλου, πιέζοντας συνεχώς τη Χαρτς. Οι φιλοξενούμενοι αμύνονταν μαζικά και προσπαθούσαν να «παγώσουν» τον ρυθμό, με τον Κυζιρίδη να αποχωρεί στο 67ο λεπτό. Όσο περνούσε η ώρα, η πίεση των γηπεδούχων μεγάλωνε και τελικά στο 88’ ο Μαέντα βρήκε τη λύση, σκοράροντας το γκολ που ουσιαστικά χάρισε το πρωτάθλημα στη Σέλτικ. Στις καθυστερήσεις, ο Όσμαντ βγήκε στην αντεπίθεση και διαμόρφωσε το τελικό 3-1, σφραγίζοντας τη μεγάλη ανατροπή.