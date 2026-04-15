Η «Sun» φέρνει τον Λουίς Πάλμα στο στόχαστρο της Σεβίλλης και αυτόματα ενεργοποιεί… τον Άρη!

Έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια από τότε που ο Ονδουριανός αποχώρησε από τη Θεσσαλονίκη για τη Σέλτικ, με τους «κιτρινόμαυρους» να ενισχύουν τα ταμεία τους με κάτι παραπάνω από 4 εκατ. ευρώ. Ενα σημαντικό οικονομικό όφελος, το οποίο συνοδευόταν και από έναν επιπλέον όρο στη συμφωνία πώλησης του Ονδουριανού ποδοσφαιριστή. Το ποσοστό μεταπώλησης…

ΟΑΡΗΣ φέρεται να διατηρεί ποσοστό 20%, γεγονός που τον κρατά «συνδεδεμένο» με την πορεία του Πάλμα. Ιδιαίτερα τώρα με τα σενάρια που τον εμπλέκουν με τη Σεβίλλη, ενώ παράλληλα υπάρχουν ρεπορτάζ ότι η Λεχ Πόζναν εξετάζει την αγορά του από τη Σέλτικ. Οχι κι άδικα, αφού ο Πάλμα μετρά 8 γκολ και 9 ασίστ σε 41 εμφανίσεις με την πολωνική ομάδα,

Σε περίπτωση μεταγραφής το επόμενο καλοκαίρι, ο Άρης θα μπορούσε να έχει οικονομικό όφελος, αλλά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η πρώτη εντύπωση που δημιουργείται σε αρκετούς είναι ότι θα πάρει ένα 20%. Αλλά αυτό το ποσοστό δεν αφορά το συνολικό ποσό της μεταγραφής, αλλά μόνο το κέρδος που θα προκύψει για τη Σέλτικ.

Για παράδειγμα, αν η Σέλτικ είχε καταβάλει 4 εκατομμύρια ευρώ και ο Πάλμα πωληθεί για 5 εκατομμύρια, τότε ο Άρης θα λάβει το 20% από το 1 εκατομμύριο της διαφοράς και όχι από ολόκληρο το ποσό της μεταγραφής εάν αυτή ξεπεράσει τα χρήματα που δαπάνησαν οι Σκωτσέζοι.

Όλα αυτά ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η επόμενη πώληση θα γίνει σε υψηλότερη τιμή από αυτή που δαπάνησε η Σέλτικ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Άρης δεν θα έχει έσοδα. Πρόκειται για τον όρο που είναι γνωστός ως «profit share», δηλαδή συμμετοχή στο καθαρό κέρδος της μεταπώλησης.