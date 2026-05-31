Με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο απάντησε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στις θεωρίες και τους ισχυρισμούς που εξακολουθούν να κυκλοφορούν γύρω από τα εμβόλια του κορωνοϊού, μιλώντας σε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην Κατερίνα Παναγοπούλου.

Ο ίδιος, που είχε την ευθύνη του σχεδιασμού και της διοικητικής οργάνωσης του εμβολιαστικού προγράμματος κατά την περίοδο της πανδημίας, ξεκαθάρισε ότι «η απάντηση δεν δίνεται από πολιτικούς αλλά από την επιστήμη», υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη που να συνδέει τα εμβόλια με καρκίνους, καρδιακά νοσήματα ή πρόωρους θανάτους.

«Δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί παγκοσμίως. Τα εμβόλια έχουν ερευνηθεί όσο λίγα σκευάσματα στην ιστορία της ιατρικής και δεν έχει αποδειχθεί καμία αύξηση σε καρκίνους ή καρδιαγγειακά νοσήματα λόγω του εμβολιασμού», σημείωσε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας τη διάδοση τέτοιων θεωριών στους «αστικούς μύθους του διαδικτύου».

«Το εμβολιαστικό πρόγραμμα άλλαξε την κουλτούρα του ΕΣΥ»

Ο υφυπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η περίοδος της πανδημίας άφησε σημαντική «κληρονομιά» στο δημόσιο σύστημα Υγείας, αναφέροντας ως παραδείγματα την ανάπτυξη των ψηφιακών ραντεβού, αλλά και υπηρεσίες όπως η αποστολή φαρμάκων κατ’ οίκον για βαριά ασθενείς.

Όπως είπε, μέσα από το εμβολιαστικό πρόγραμμα «άλλαξε η κουλτούρα του ΕΣΥ» ως προς την οργάνωση και την ακρίβεια στα ραντεβού, ενώ τόνισε ότι πλέον έχουν διπλασιαστεί τα διαθέσιμα ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία σε σχέση με πριν από λίγους μήνες.

Στη διάρκεια της συνέντευξης έγινε μάλιστα ζωντανή επίδειξη της εφαρμογής MyHealth App για την αναζήτηση ραντεβού σε δημόσια νοσοκομεία της Αττικής, με τον Μάριο Θεμιστοκλέους να υποστηρίζει ότι «στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού μέσα σε λίγες ημέρες».

Οι ελλείψεις νοσηλευτών και το «δύσκολο επάγγελμα»

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στο πρόβλημα στελέχωσης του ΕΣΥ, αποκαλύπτοντας ότι σε προκήρυξη για 1.000 θέσεις νοσηλευτών στην Αττική κατατέθηκαν μόλις 400 αιτήσεις.

«Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, με βάρδιες και μεγάλες απαιτήσεις. Η νέα γενιά στρέφεται πιο εύκολα σε άλλα επαγγέλματα», είπε, σημειώνοντας ότι η μείωση ενδιαφέροντος δεν αφορά μόνο τη νοσηλευτική αλλά σταδιακά και την ίδια την Ιατρική.

«Η χώρα τα κατάφερε στον Covid»

Αναφερόμενος στην περίοδο της πανδημίας, ο Μάριος Θεμιστοκλέους περιέγραψε τις πρώτες στιγμές όταν ενημερώθηκε για το πρώτο κρούσμα Covid στην Ελλάδα από τον Σωτήρη Τσιόδρα, αλλά και την αγωνία που επικρατούσε τότε διεθνώς για την έλλειψη αναπνευστήρων και μέτρων προστασίας.

Όπως είπε, η Ελλάδα κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες να αποκτήσει πρόσβαση σε εξοπλισμό και να διπλασιάσει τις ΜΕΘ, ενώ χαρακτήρισε ως «στιγμή υπερηφάνειας» την επιτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος.

«Η χώρα τα κατάφερε. Υπήρξαν χώρες πολύ πλουσιότερες από εμάς που δεν κατάφεραν να οργανώσουν αντίστοιχα προγράμματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.