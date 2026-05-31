Νέα αλλαγή δεδομένων για την καλοκαιρινή προετοιμασία του Αρη, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Τα Βαλκάνια βρίσκονται στο επίκεντρο για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αρχικά οι Θεσσαλονικείς εξέτασαν την περίπτωση του Ζλάτιμπορ, ωστόσο κάποια ζητήματα στην πορεία… έφεραν στο προσκήνιο το Πράβετς της Βουλγαρίας.

Παρόλα αυτά, υπήρξε ανατροπή… στην ανατροπή και οι «κιτρινόμαυροι» στρέφονται ξανά στην επιλογή της Σερβίας και του Ζλάτιμπορ αφού δεν βολεύουν οι ημερομηνίες στη Βουλγαρία για τον Ιούλιο.

Αυτή τη στιγμή το… καταφύγιο του Εμίρ Κουστουρίτσα -έχει δικό του κινηματογράφο και χωριό στην περιοχή- συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για το βασικό στάδιο της προτοιμασίας, το οποίο θα διαρκέσει περίπου δύο εβδομάδες. Δηλαδή από τα μέσα μέχρι τα τέλη Ιουλίου, όταν και η αποστολή του Άρη θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Ολα αυτά βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα το κλείσει και δεν θα στραφεί σε άλλη επιλογή.

Το πρώτο στάδιο αναμένεται να μοιραστεί ανάμεσα σε Θεσσαλονίκη και Πτολεμαΐδα, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δίνει περισσότερη έμφαση στη φυσική κατάσταση πριν ξεκινήσουν τα φιλικά εκτός Ελλάδος. Με δεδομένη την απουσία της Ευρώπης, ο Άρης θα δώσει 1-2 φιλικά παιχνίδια και με την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη μέσα στον Αύγουστο.