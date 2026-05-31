Η κατάκτηση του UEFA Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν συνοδεύτηκε από έντονους πανηγυρισμούς, οι οποίοι όμως δεν έμειναν μόνο στο γιορτινό κλίμα.

Κατά τη διάρκεια αυτών, ορισμένοι οπαδοί της Παρί έστρεψαν τα συνθήματά τους εναντίον του Κιλιάν Εμπαπέ, δημιουργώντας στιγμές έντασης μέσα στο γενικό κλίμα χαράς για την ευρωπαϊκή επιτυχία της ομάδας.

Η Παρί κατέκτησε το τρόπαιο έπειτα από μια νέα αγωνιστική εποχή, η οποία διαμορφώθηκε μετά την αποχώρηση σημαντικών αστέρων, μεταξύ των οποίων οι Νεϊμάρ, Λιονέλ Μέσι και ο ίδιος ο Εμπαπέ, με την ομάδα να βρίσκει πλέον μεγαλύτερη σταθερότητα και συνέπεια.

Παρά το γεγονός ότι οι εορτασμοί κορυφώθηκαν στο κέντρο του Παρισιού, μπροστά στον Πύργο του Άιφελ, δεν έλειψαν τα επεισόδια λεκτικών επιθέσεων προς τον Γάλλο επιθετικό από μερίδα φιλάθλων.